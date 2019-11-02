Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubesinin düzenlemiş olduğu Tanışma ve Kaynaşma gecesi yoğun ilgi ve alaka gördü.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram ve yönetimi tanışma ve kaynaşma gecesinde hemşerilerimizi bir araya getirdiler.

Abdullah Bayram hoş geldiniz konuşmasında toplantıya iştirak edenlere teşekkürlerini sundu.

Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Sayın Suat Durak,Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Tuzla Kurucu Başkanı Levent Ayaz ve Dernek yönetimine aday olan Mustafa Sevim birer hoş geldiniz konuşması yaptılar.

Kaynaşma gecesine :Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Sayın Suat Durak,Tuzla Belediye Başkanı Sayın DR.Şadi Yazıcı, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Sayın Hicabi Durmuş,Tuzla AK Parti Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Kant,Vakıf Genel Sekreteri Sayın Levent Ayaz, Marmara Bölgesi Bayburt Kültür Derneği Başkanı Sayın Ali Kemal Birgül,Ümraniye Bayburt Kültür Derneği Başkanı Saadettin Sağlam,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Adem Doğan,Maltepe Bayburt Dernek Başkanı Şahin Yücel, AK Parti Bayburt eski İl başkanı Fatih Yumak,Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Demirer ve Anadolu Yakası Temsilcisi Sinan Purut,Kaynarca Esnaf Sanatkarlar Odası Elçi Eğitim Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Elçi,Başkan Yardımcısı Tanıtım ve İletişim Başkanı Adnan Ordukaya,Pendik - Tuzla Gümüşhaneliler Dernek Başkan Yarımcısı Gökhan Aygün,Bayburtlu Dostlar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüzer,Sarımeşe Köyü Dernek Başkanı Sayın Tünay Özen,Sırataşlar Köyü Dernek Başkanı Sami Bayram,Hacıoğlu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emrah Tekel,Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz Tetik,Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Saadettin Çelebi,Gökler Köyü Dernek Başkanı Aziz Coşkun,Taşocağı Köyü Derneği Başkanı Turan Ali,Dağçatı Köyü Derneği Başkanı Serkan Aydın ve hemşerilerimiz katıldı.

Sanatçılar,Sezai Seçen,Turan Ali,Cengiz Aydın,Konuk sanatçımız Ağrılı Serhat söyledikleri türkülerle hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.