 ﻿
VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.
Bayburt türkülerinin gönüllü bekçilerinden biri olan ve de sadece kendi eserleri değil tüm Bayburt türkülerinin koruyucusu olarak öne çıkan Mustafa Ahıskalıoğlu, hayat mücadelesini “türkülerinize sahip çıkın” diyerek tamamlamıştı...
Trabzon Bayburtlular Dede Korkut derneği projeler için düğmeye bastı.

TUZLA ŞUBESİNDE TANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİ DÜZENLENDİ.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla şubesinin düzenlemiş olduğu Tanışma ve Kaynaşma gecesi yoğun ilgi ve alaka gördü.

TUZLA ŞUBESİNDE TANIŞMA VE KAYNAŞMA GECESİ DÜZENLENDİ.
02 Kasım 2019 Cumartesi 13:33
Tuzla Kaynaşma gecesi
İlgili Galeriye Git

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram ve yönetimi tanışma ve kaynaşma gecesinde hemşerilerimizi bir araya getirdiler.

Abdullah Bayram hoş geldiniz konuşmasında toplantıya iştirak edenlere teşekkürlerini sundu.

Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Sayın Suat Durak,Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Tuzla Kurucu Başkanı Levent Ayaz ve Dernek yönetimine aday olan Mustafa Sevim  birer hoş geldiniz  konuşması  yaptılar.

Kaynaşma gecesine :Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Sayın Suat Durak,Tuzla Belediye Başkanı Sayın DR.Şadi Yazıcı, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Sayın Hicabi Durmuş,Tuzla AK Parti Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Kant,Vakıf Genel Sekreteri Sayın Levent Ayaz, Marmara Bölgesi  Bayburt Kültür Derneği Başkanı Sayın Ali Kemal Birgül,Ümraniye Bayburt Kültür Derneği Başkanı Saadettin Sağlam,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Adem Doğan,Maltepe Bayburt Dernek Başkanı Şahin Yücel, AK Parti Bayburt  eski İl başkanı Fatih Yumak,Bayburt Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Demirer ve Anadolu Yakası Temsilcisi Sinan Purut,Kaynarca Esnaf Sanatkarlar Odası Elçi Eğitim Kurum Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Elçi,Başkan Yardımcısı Tanıtım ve İletişim Başkanı Adnan Ordukaya,Pendik - Tuzla Gümüşhaneliler Dernek Başkan Yarımcısı Gökhan Aygün,Bayburtlu Dostlar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gürbüzer,Sarımeşe Köyü Dernek Başkanı Sayın Tünay Özen,Sırataşlar Köyü Dernek Başkanı Sami Bayram,Hacıoğlu Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emrah Tekel,Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz Tetik,Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Saadettin Çelebi,Gökler Köyü Dernek Başkanı Aziz Coşkun,Taşocağı Köyü Derneği Başkanı Turan Ali,Dağçatı Köyü Derneği Başkanı Serkan Aydın ve hemşerilerimiz katıldı.

Sanatçılar,Sezai Seçen,Turan Ali,Cengiz Aydın,Konuk sanatçımız Ağrılı Serhat  söyledikleri türkülerle hemşerilerimize güzel bir akşam yaşattılar.

İlgili Galeriler
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Önceki Haber
Vali Epcim, Demirözü'nde öğrencilerle fidan dikti
Sonraki Haber
Bi Taksi,Avrupa Yakası Sürücü İletişim Ofisi'ni Açtı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.