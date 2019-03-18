Trabzon’da 29 yıldır faaliyet gösteren Bayburtlular Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin 14.Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Mevcut Başkan Mümtaz Erol, derneğin eski Başkanlarından İnşaat Mühendisi Bülent Doğru ve çok sayıda üyenin de katıldığı kongrede dernek faaliyetleri, önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası ve üyelerin önerileri istişare edildi.

Trabzon Bayburtlular Derneği’nde uzun yıllar aktif yöneticilik yapan Sadettin Okay, Genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak yeni Başkan seçildi. Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, yaptığı konuşmada kurucu Başkanımız Hasan Tahsin Coşkun’u rahmetle anıyorum. 1990 yılından itibaren Derneğimize emeği geçen bütün Başkan, yönetici ve Üyelerimize teşekkür ederim. Kongre sürecinde yaptığımız görüşmeler ve istişareler sonucunda hemşehrilerimize, derneğimize hizmet edebileceğini düşündüğümüz üyelerimizden oluşan bir yönetim oluşturduk dedi. Sadettin Okay’ın Başkanlığında ki yönetim Kurulunda Serdar Temur, Bülent Doğru, Korkmaz Erel, Cüneyt Keskin, Orhan şimşek, Ertan Yıldız, Hüseyin Özbek, Şenol Kılıçaslan, Sümmani Adıgüzel ve Arif Azak yer aldı.