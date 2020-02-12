Trabzon da Eski Başkanlar ve İş adamları bir araya geldiler.

Trabzon Bayburtlular Derneği Yönetimi Dernekte geçmiş dönemlerde görev yapmış eski Başkan, Yönetici ve İşadamlarını buluşturan yöresel yemeklerin ikram edildiği kaynaşma yemeği düzenledi.

Yemeğe Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen ALİBEYOĞLU, Dsi 22. Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka, Trabzon Bayburtlular Derneği’nde geçmiş yıllarda Başkanlık yapmış Prof. Dr. Şeref Oruç, Ekrem Akgün, Engin Oğul, Bülent Doğru, Turan Terzi, Dr. Ertan Yıldız, Dr. Gürkan Gazioğlu, Dr. Zeynep Uzun, Dr. Ramazan Akpınar, Liman Başkanlığı Gemi adamları Online Sistem Yöneticisi Mühendis Mustafa Kutlu, İşadamı Vedat Temur ve Haluk Çakırca’nın yanı sıra Spor, siyaset ve İş dünyasından çok sayıda tanınmış sima katıldı.

Yemeğin ardından konuşan Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, davetimize katılarak birlik, beraberliğimizi güçlendirmemize destek olan hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin manevi desteği ile önümüzdeki günlerde Trabzon Bayburtlular Derneği olarak çok önemli hizmetlere, organizasyonlara imza atıp Türkiye genelinde ses getirecek etkinlikler yapmayı planlıyoruz. 7 Mart Akşamı Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür merkezinde Bayburt’un Kurtuluşu etkinliğini, Ağustos ayı sonunda ise Trabzon’da ilk kez yapacağımız “Bayburt tanıtım günlerini” hep birlikte coşku ile kutlayacağız dedi.