Trabzon’da önemli bir nüfusa sahip olan Bayburtlular, Ortahisar Belediyesi ile ortak kültürel projeler gerçekleştirecek

Trabzon Bayburtlular Dede Korkut Derneği’nin geçtiğimiz aylarda yapılan kongresinin ardından başkan seçilen Turan Terzi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Terzi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret ederek, dernek projelerini istişare etti.

Oldukça samimi bir havada geçen ziyarette Dernek Başkanı Terzi misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı Genç’e teşekkür etti. Terzi, “Kıymetli başkanımızın Ortahisar’da yaptığı hizmetleri yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Dernek yönetimi olarak projelerimizi kendisiyle istişare etme fırsatı bulduk. Başkanımıza ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde Ortahisar Belediyemizle ortak kültürel projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı.