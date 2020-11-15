Trabzon Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Okay’dan siyasilere çağrı

Trabzon Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sadettin Okay Siyasilerimize çağrıda bulundu.

Trabzon Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Sadettin Okay yaptığı açıklamada bizler dernekçilik yapıyoruz adı üstünde dayanışma, yardımlaşma ve kültür derneği tamamen gönüllülük esasına dayalı bir faaliyet yürütüyoruz. Trabzon şehrimizde 25 bin Bayburtlu hemşerimiz uzun yıllardır yaşıyor, 10 binlerce hemşerimizde günübirlik olarak Bayburt-Trabzon arasında sağlık, ticaret, ziyaret vb. konularda gidip geliyor.

Bu hemşerilerimiz günlük hayatta yaşadıkları sorunları dernek yönetimine telefonla veya derneğimize gelerek bizlere taşıyorlar bu sorunların çözümünde bizlerin hemşerilerimize yardımcı olması konusunda siyasetçilerimize önemli bir sorumluluk düşüyor ve bu konuda sorumlu olan yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu noktada bizim Dernek yönetimi olarak hemşerilerimizin yaşadığı sorunlara hızlı çözüm üretme noktasında siyasi parti yönetim kurulunu oluştururken parti yönetimlerinde Bayburtluları temsilen arkadaşlarımızın yer almasını istiyoruz. Vatanını, milletini, bayrağını seven iyi eğitimli toplumda kabul görmüş kanaat önderi konumunda bulunan çok sayıda Bayburtlu hemşerimizin siyasi partilerde görev alması için köprü görevi görmeye hazırız. Siyasi parti yetkilileri de bu konuda artık daha duyarlı olup bu talebimizi dikkate alsınlar dedi.

Sadettin Okay son olarak “Bu şehir hepimizin şehri, bugün biz buradayız yarın belki yokuz bizden sonra gelecek olan nesiller görevlerimizi devam ettirecekler. Bayburtlu hemşerimizin sorunu, sıkıntısı bizim her zaman uykularımızı kaçırdı ve çözüm üretme noktasında çaba gösterdik mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Haber: Arif Azak