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TEKİRDAĞ BAYBURTLULAR DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

Tekirdağ Bayburtlular derneğinin 18. Olağan genel kurulu yapıldı.

TEKİRDAĞ BAYBURTLULAR DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI
21 Ocak 2019 Pazartesi 15:17
Tekirdağ Bayburtlular derneği kongre
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293 oy kullanılan genel kurulda 2 boş 4 iptal oy çıktı. İki listenin yarıştığı seçimde sarı listeyle seçime katılan Sinan Dağ 147, beyaz listeyle seçime katılan Recep Karadaşdan 140 oy aldı.

Bayburtlular dernek lokalinde yapılan genel kurula BMM Başkan vekili Mustafa Şentop , Ak parti Tekirdağ Millet vekili Çiğdem Koncagül, Büyük şehir belediye başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa belediye başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ak parti il başkanı Mülayim Kuru, Ak parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Mestan Özcan, Bayburt vakfı başkan vekili Remzi Dursunkaya, Akparti Süleymanpaşa ilçe başkanı Sezayi Çetin, Süleymanpaşa MHP ilçe başkanı Kürşad Sungur, Ak parti Süleymanpaşa B.Başkan A. Adayı Cüneyt Yüksel, Bayburt kültür ve yardım derneği başkan adayları Hicabi Durmuş ve Rahman Can, İstanbul Bayburt Ağören köyü dernek başkanı Mehmet Karakullukçu, Bayburt kültür ve yardım derneği Silivri şube başkanı, Emin Çavdar Silivri, Bayburt kültür ve yardım derneği Çorlu şube başkanı Halit Aslanhan katıldılar.

Yeni yönetim.

Sinan Dağ

Ayhan Polat

Muhammed Akdağ

Sezai Karadaşdan

Murat Karamavuş

Zekariya Karakul

Ayhan Eren

Yedek:

Yaşar Oruç

OğuzEren

Kadir Tekbaş

Süleyman Bayrakçeken

Fuat Polat

Muhammed Turan

Selim Burak

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