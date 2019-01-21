Tekirdağ Bayburtlular derneğinin 18. Olağan genel kurulu yapıldı.
293 oy kullanılan genel kurulda 2 boş 4 iptal oy çıktı. İki listenin yarıştığı seçimde sarı listeyle seçime katılan Sinan Dağ 147, beyaz listeyle seçime katılan Recep Karadaşdan 140 oy aldı.
Bayburtlular dernek lokalinde yapılan genel kurula BMM Başkan vekili Mustafa Şentop , Ak parti Tekirdağ Millet vekili Çiğdem Koncagül, Büyük şehir belediye başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa belediye başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ak parti il başkanı Mülayim Kuru, Ak parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Mestan Özcan, Bayburt vakfı başkan vekili Remzi Dursunkaya, Akparti Süleymanpaşa ilçe başkanı Sezayi Çetin, Süleymanpaşa MHP ilçe başkanı Kürşad Sungur, Ak parti Süleymanpaşa B.Başkan A. Adayı Cüneyt Yüksel, Bayburt kültür ve yardım derneği başkan adayları Hicabi Durmuş ve Rahman Can, İstanbul Bayburt Ağören köyü dernek başkanı Mehmet Karakullukçu, Bayburt kültür ve yardım derneği Silivri şube başkanı, Emin Çavdar Silivri, Bayburt kültür ve yardım derneği Çorlu şube başkanı Halit Aslanhan katıldılar.
Yeni yönetim.
Sinan Dağ
Ayhan Polat
Muhammed Akdağ
Sezai Karadaşdan
Murat Karamavuş
Zekariya Karakul
Ayhan Eren
Yedek:
Yaşar Oruç
OğuzEren
Kadir Tekbaş
Süleyman Bayrakçeken
Fuat Polat
Muhammed Turan
Selim Burak