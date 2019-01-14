Çayırova ,Bayburt taşocağı köyü derneğini olağan genel kurulu yapıldı .
Bayburt Taşacoğı Köyü yönetimi değişti.
Olağan genel kurul İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı.Genel Kurulda divan Başkanlığına İsmail Kayanoğlu seçildi.
Tek adayla gidilen seçimde, Sanatçı Turan Ali yeni yönetimiyle seçildi.
Başkan Turan Ali :Önceki dönem Başkanı İlhami Turan Başkana yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.Bu bir hizmet yarışıdır,bizde bu bayrağı aldığımız yerden daha yukarılara taşımak ,Köylümüze ve Bayburtumuza hizmet etmek için yeni yönetimimizle birlikte gereken tüm gayreti göstereceğiz dedi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan :Turan ali
Bülent turan
Seyfullah saltabaş
Saim yazıcı
Hüsnü terzi
Mürsel taştanoğlu
Uğur taştan oğlu
Yedek yönetim
Abdullah laçin
Fatih Turan
Bünyamin Turan
Aydın taştanoğlu
Fethullah kayanoğlu
Nurullah Saltabaş
Bayram laçin