Çayırova ,Bayburt taşocağı köyü derneğini olağan genel kurulu yapıldı .

Bayburt Taşacoğı Köyü yönetimi değişti.

Olağan genel kurul İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başladı.Genel Kurulda divan Başkanlığına İsmail Kayanoğlu seçildi.

Tek adayla gidilen seçimde, Sanatçı Turan Ali yeni yönetimiyle seçildi.

Başkan Turan Ali :Önceki dönem Başkanı İlhami Turan Başkana yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.Bu bir hizmet yarışıdır,bizde bu bayrağı aldığımız yerden daha yukarılara taşımak ,Köylümüze ve Bayburtumuza hizmet etmek için yeni yönetimimizle birlikte gereken tüm gayreti göstereceğiz dedi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan :Turan ali

Bülent turan

Seyfullah saltabaş

Saim yazıcı

Hüsnü terzi

Mürsel taştanoğlu

Uğur taştan oğlu

Yedek yönetim

Abdullah laçin

Fatih Turan

Bünyamin Turan

Aydın taştanoğlu

Fethullah kayanoğlu

Nurullah Saltabaş

Bayram laçin