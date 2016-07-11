TAŞÇILAR KÖYÜ, “11.YAZ ŞENLİĞİNDE BULUŞTU”

Bayburt Taşçılar (Tahbur)Köyü on birinci yaz şenliğini köydeki şenlik alanında gerçekleştirdi.

Yaz şenliğine Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül,Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Bayburt Eski Belediye Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Ticaret odası Başkanı İbrahim Yumak,Bayburt İşkur İl Müdürü Ömer Akdeniz,İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Aydın Başyiğit,Demirözü Dernekler birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu,Bursa Aziziye Dernek Başkanı Engin Bozbey,Çiftetaş Köyü Dernek Başkanı Yahya Çavuşoğlu,İstanbul Avcılar M.Kemalpaşa Mahalle muhtarı ,Müsder Başkanı Adil Kacır ve Taşçılar köyü halkı ve misafirlerin katıldı.

Program Bar oyunları ve cirit gösterisiyle başladı. Mehmet Öksüzerin sunduğu programda ,Bayburt taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul açılış konuşması yaptı, konuşmasında:Katılım sağlayan tüm misafir ve Protokola teşekkür etti ve Milletvekilimizi ve Belediye Başkanımızı yaz şenliğine davet ettiklerini,Milletvekilinin Cenaze dolayısıyla katılamadığını fakat Belediye Başkanının şenlikleri ufaltma gayesinin olduğunu düşündüklerini belirterek Başkanın bundan dolayı katılım sağlamadıklarını düşündüklerini belirtti.

Başkan Ali Erkul dan sonra konuşma alan Bayburt Eski beledieye Başkanı Hacı Ali Pollat Baybur’tun kalkınmasına yönelik fikirlerini beyan etti.

Araklı Belediye Başkanı selamlama konuşmasında bu şenliklerin yapılıyor olmasının önemine vurgu yaparak davet edilmesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Son olarak Gümüşhane Milletvekili söz aldı ve Bayburt Taşçılar yaz şenliklerine davet edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek Başkan Ali Erkula davetinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sponsorlara plaketleri takdim edildi. Misafirlere verilen ikramın ardından Sanatçı Devranın şarkılarıyla katılımcıları coşturdu.

