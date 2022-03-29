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“SUBADER” Başkanlığına Adem Yakut Seçildi

Sultanbeyli Bayburt Derneği Genel kurulunu yaptı.

“SUBADER” Başkanlığına Adem Yakut Seçildi
29 Mart 2022 Salı 16:33

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul Sultanbeyli Bayburt İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Genel kurul İstiklal Marşının okunması ve şehitlerimize saygı duruşunun ardından başladı.İlk olarak Divan seçimi yapıldı.Divan Başkanlığına Adem Doğan,Divan Katip üyeliğine Adnan Ordukaya ,Yusuf Türk ve Muammer İnci seçildi.

Tek adayla gidilen Kongrede Adem Yakut Başkan seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan : Adem Yakut

Muammer İnci

Mustafa Ulusoy

A.Rahim Erez

Tunahan Camadan

F.Eren Yaşaroğlu

Özkan Memiş

Yusuf Öz

Yusuf Öksüz

Yaşar Danayiyen

Halil Ay

Eyüp Akbaş

Eyüp Balyer

Sami Satılmış

Bekir Kuzuoğlu

Murat Kacır

Murat Dumlupınar

Muhammet Sandıkçı

Mustafa Karakoç

Ömer Taştan

Kenan Coşkun

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