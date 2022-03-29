“SUBADER” Başkanlığına Adem Yakut Seçildi

Sultanbeyli Bayburt Derneği Genel kurulunu yaptı.
BAYBURTGÜNDEM- İstanbul Sultanbeyli Bayburt İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Genel kurul İstiklal Marşının okunması ve şehitlerimize saygı duruşunun ardından başladı.İlk olarak Divan seçimi yapıldı.Divan Başkanlığına Adem Doğan,Divan Katip üyeliğine Adnan Ordukaya ,Yusuf Türk ve Muammer İnci seçildi.
Tek adayla gidilen Kongrede Adem Yakut Başkan seçildi.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu.
Başkan : Adem Yakut
Muammer İnci
Mustafa Ulusoy
A.Rahim Erez
Tunahan Camadan
F.Eren Yaşaroğlu
Özkan Memiş
Yusuf Öz
Yusuf Öksüz
Yaşar Danayiyen
Halil Ay
Eyüp Akbaş
Eyüp Balyer
Sami Satılmış
Bekir Kuzuoğlu
Murat Kacır
Murat Dumlupınar
Muhammet Sandıkçı
Mustafa Karakoç
Ömer Taştan
Kenan Coşkun
İlgili Galeriler