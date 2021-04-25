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Stuttgart Bayburt Derneği, Yardım kampanyasını bu yılda devam ettirdi.

“GURBETTEN SILAYA CAN SUYU” Stuttgart Bayburt kültür spor ve Dayanışma derneği Başkan Yasin Ayışık: Dört yıldır Ramazan Ayında “Gurbetten sılaya Can suyu” yardım kampanyamızı bu yılda yapıyoruz.

Stuttgart Bayburt Derneği, Yardım kampanyasını bu yılda devam ettirdi.
25 Nisan 2021 Pazar 15:25

Pandemi  sürecinin yaşandığı bu günlerde özellikle kampanyanın daha da önem arz ettiğini belirtiyor.

Stuttgart Bayburt Derneği  Başkanı Ayışık : Bizler Avrupa’da yaşayan Bayburtlular ve Dostları olarak,Bayburt başta olmak üzere,Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin bir nebzede olsa yaralarına merhem olmak için her yıl olduğu gibi bu yılda kumanya yardımı kampanyası başlatmış bulunmaktayız.

Kumanya yardım bedeli 25 Euro olup, bu kumanyaları zarfların içinde nakit olarak Bayburt’ta;Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti ve büyük şehirlerimizde bulunan Bayburt Kültür Derneklerimiz kanalı ile gerçek anlamda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaştıracağız dedi.

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