Sırakayalar Şampiyonluğunu gemide kutladı.

Köyler arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Sırakayalar Derneği,Şampiyonluk kutlamasını İstanbul Boğazında Gemi turuyla kutladı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin 18. Sini gerçekleştirdiği Geleneksel Futbol turnuvasının bu yılki Şampiyonu Sırakayalar,Şampiyonluk kutlamasını alışılmışın dışında Gemiyle İstanbul boğaz turunda kutladı.

Programın açılış konuşmasını Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Vedat Polat yaptı.Polat konuşmasında Programa iştirak eden hemşerilerimize ve köylülerine teşekkür etti.

Programda Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı ve Futbol komisyon başkanı Mücahit Köse selamlama konuşması yaptılar.

Programda Marmara Bölgesi Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Kemal Birgülde selamlama konuşması yaparak hemşerilerimizin birlik ve beraberliğinden dolayı teşekkür etti.

Programda Bayburtlu sanatçımız Muhsin Bayburtlu Bayburt Türküleriyle dinleyenleri coşturdu.Muhsin Bayburtlu Gemide açıkhada yapılan program benide memnun etti dedi.

ikinci olarak Santçı Tuğçe Nur sahne aldı.Tuğçe Nur Hemşerilerimize söylediği türkülerle güzel bir akşam yaşattı.

Programa Futbol Turnuvasını Düzenleyen Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı, yöneticileri ve Şube Başkanları,Dernek kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis ve yönetimi,Marmara Bölgesi Bayburtlular Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül ve yöneticileri,Köy Dernek Başkanları,Hemşerilerimiz ve Sırakayalar köyü Dernek üyeleri katıldı.