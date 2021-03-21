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SIRAKAYALAR KÖYÜ DERNEĞİMİZİN 12.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Bayburt Sırakayalar Köyü Derneği İstanbul Bahçelievlerde bulunan Dernek Merkezinde 12.olağan Kongresini gerçekleştirdi.

SIRAKAYALAR KÖYÜ DERNEĞİMİZİN 12.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
21 Mart 2021 Pazar 17:29

Sırakayalar Köyü Dernek Başkanlığına Vedat Polat ve Yönetimi seçildi.

Pandemi dönemi  kuralları kapsamında yapılan kongrede genel kurulda mevcut Başkan  Erdoğan Türk  görevine devam etmeyerek aday olmayacağını belirtti.

Tek adayla gidilen seçimde Vedat Polat ve Yönetimi Sırakayalar Köyünde yeni yönetimi oluşturdu.

      

Başkan Seçilen Vedat Polat:

Çeşitli dönemleride görev alarak köyüme ve köylüme  hizmet etme fırsatı bulduğum Sırakayalar köyü  derneğimizde bugün 12. Olağan kongre heyecanını hep birlikte  yaşadık. Pandemi dönemi  kuralları kapsamında yapılan kongremizde genel kurulda mevcut Başkanımız  Erdogan Turk  görevine devam etmeyerek aday olmayacağını belirtti.

Kendisine ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.  Üyelerimiz şahsımın nezdinde oluşturduğumuz yönetim kurulumuzu oy birliği ile seçerek bizleri bu göreve layık bulmuşlardır. Başkan olarak hizmet etme şansı bulduğum kongrede,  teveccüh gösteren destekleyen ve gönlü bizimle olan tüm köylülerime şükranlarımı sunuyorum. Beraber bu yolda yürüyeceğim derneğimize hizmet edeceğim  yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi..

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