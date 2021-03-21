SIRAKAYALAR KÖYÜ DERNEĞİMİZİN 12.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Bayburt Sırakayalar Köyü Derneği İstanbul Bahçelievlerde bulunan Dernek Merkezinde 12.olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Sırakayalar Köyü Dernek Başkanlığına Vedat Polat ve Yönetimi seçildi.

Pandemi dönemi kuralları kapsamında yapılan kongrede genel kurulda mevcut Başkan Erdoğan Türk görevine devam etmeyerek aday olmayacağını belirtti.

Tek adayla gidilen seçimde Vedat Polat ve Yönetimi Sırakayalar Köyünde yeni yönetimi oluşturdu.

Başkan Seçilen Vedat Polat:

Çeşitli dönemleride görev alarak köyüme ve köylüme hizmet etme fırsatı bulduğum Sırakayalar köyü derneğimizde bugün 12. Olağan kongre heyecanını hep birlikte yaşadık. Pandemi dönemi kuralları kapsamında yapılan kongremizde genel kurulda mevcut Başkanımız Erdogan Turk görevine devam etmeyerek aday olmayacağını belirtti.

Kendisine ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üyelerimiz şahsımın nezdinde oluşturduğumuz yönetim kurulumuzu oy birliği ile seçerek bizleri bu göreve layık bulmuşlardır. Başkan olarak hizmet etme şansı bulduğum kongrede, teveccüh gösteren destekleyen ve gönlü bizimle olan tüm köylülerime şükranlarımı sunuyorum. Beraber bu yolda yürüyeceğim derneğimize hizmet edeceğim yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi..