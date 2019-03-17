Şehitler Haftası Bayburtlu Dostlar Meclisi tarafından yaad edildi.

Sosyal Medya da faaliyet gösteren Bayburtlu Dostlar Meclisi, Şehitler Haftası nedeniyle Kaynarcada bulunan Mehmet Bayram Konferans Salonunda düzenlediği programda, Çanakkale Destanını konu ederek kuran tilaveti ve Sine vizyon gösterisi eşliğinde şiir dinletisi sundu.

Yaklaşık 1 saat süren program katılımcılar tarafından takdir topladı.