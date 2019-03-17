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Şehitler Haftası yaad edildi.

Şehitler Haftası Bayburtlu Dostlar Meclisi tarafından yaad edildi.

Şehitler Haftası yaad edildi.
17 Mart 2019 Pazar 14:33

Sosyal Medya da faaliyet gösteren Bayburtlu Dostlar Meclisi, Şehitler Haftası nedeniyle Kaynarcada bulunan Mehmet Bayram Konferans Salonunda  düzenlediği programda, Çanakkale Destanını konu ederek kuran tilaveti ve Sine vizyon gösterisi eşliğinde şiir dinletisi sundu.

Yaklaşık 1 saat süren program katılımcılar tarafından takdir topladı.

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S.Öztürk - 2 hafta önce
Hemşehrilerimin yüreğine emeklerine sağlık
Kur'an tilaveti sinevizyon Çanakkale destanı nı derinden hissetmemizi sağladı
Rabb'im şehitlerimizi şehitlerin Piri Hz.Hamza ya komşu etsin
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