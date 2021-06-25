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Sancaktepe Bayburt Derneği Genel Kurulunu yaptı

Bayram Aygün,yeniden başkanı olarak seçildi Sancak tepe Bayburtlular Derneği (SANCAKBAYDER) 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Sancaktepe Bayburt Derneği Genel Kurulunu yaptı
25 Haziran 2021 Cuma 15:52

BAYBURTGÜNDEM HABER- Derneğin mevcut Başkanı Bayram Aygün’ün yeniden seçildiği kongrede birlik beraberlik mesajları verildi.

Kongrede bir konuşma yapan Sancak tepe Bayburtlular Derneği Başkanı Bayram Aygün, “Dedem Korkut diyarı Bayburt’umuzun İstanbul Sancak tepe’deki Cemiyeti SANCAKBAYDER’imize gönül veren ve söz birliğiyle yeniden temsil görevini bizlere layik gören hemşerilerimize ve kıymetli üyelerimize, yönetim kurulum adına can-ı gönülden teşekkür ederim.

Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde daha nice güzel günlerde buluşmak ümidiyle katılım sağlayan ve dahi tebriklerini ileten dostlarımıza saygılarımı sunarım” dedi.

Bizlerde İstanbul Takipte Haber Sitesi olarak yeniden SANCAKBAYDER’e başkanı olarak seçilen Bayram Aygün’ü tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.

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