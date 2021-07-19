Sancaktepe Bayburt Derneği 2. Kongresini yaptı.

Sancaktepe Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 2.olağan genel kurulunu yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- 2. olağan Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Divan Başkanlığına Ali Kemal Birgül,Katip üyeler Adem Doğan ve Nusret Çalışkan seçildi.

Olağan Kongreye tek liste verildi.Hali hazırda görev yapan Enver Osmanoğlu yönetimi tekrar seçildi.

Kongreye Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Adem Doğan,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Ataşehir Şube Başkanı Ali Uğurlu,Ümraniye Bayburt İli ve ilçeleri onursal Dernek Başkanı Halis Sarıdoğan,Köy Dernek Başkanlarından Muammer İnci,Aziz Coşkun ve Nusret Çalışkan ve hemşerilerimiz katıldı.

Kongrede Bayburt Kültür ve Yadım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş söz alarak genel kurula seslendi.

Durmuş Konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Türkiyenin ilk hemşeri Derneği olduğunu belirterek,Derneklerimizin önemine vurgu yaptı ve sorunlarımızı Kongrelerde konuşmamız gerektiğini belirtti,Birlik ve beraberliğimize vurgu yaptı.Yeni yönetimi tebrik etti.

Kongrede söz alan Ümraniye Bayburt İli ve İlçeleri Dernek eski Başkanı Halis Sarıdoğan konuşmasında 30 YIL Görev yaptığı Derneğin adının doğru anons edilmesi gerektiği söyledi ve Federasyon konusuna değindi.Bayburtlular Federasyonunun İstanbul da 21 İl Derneğinin imza atarak kurulma aşamasının sona getirildiğini tüzüğünün hazırlandığını ancak sonlandırılamadığını belirtti.

Şu anda Federasyon diye Kestel de kurulmuş Kestel Bayburtlular Federasyonunu kastederek,Türkiye Bayburtlular Federasyonu diye bir Federasyonun yoktur dedi.

İstanbulda Federasyonun hazır olduğuna vurgu yaparak,Federasyonun her şeyiyle hazır olduğunu ifade etti.

Bursa da Bayburtlular Federasyonu var,Borsadaki Federasyonu İstanbul un gündemine taşıyarak insanları bölmemin parçalamanın,nifak tohumu atmanın anlamı yoktur dedi.

Kongre sonrası Aşıklar atışması programı yapıldı.Aşık Kevseri ve Aşık Coşkunoğlu hemşerilerimiz için sahne aldılar.

Sanbayder Dernek Başkanlığına yeniden seçilen Enver Osmanoğlu Teşekkür konuşması yaptı.

Yeniden Başkan Seçilen Enveroğlu Konuşmasında:

Sayın divan baş kanım Bayburt Kültür ve yardım Derneğimizin değerli başkanı il dernek başkanlarımız köy dernek başkanlarımız sancak tepe de bulunan Türkiye’nin çeşitli illerin değerli baş kanları çok kıymetli hemşerilerim değerli misafirler hepinizi saygı sevgi ile muhabbetle selamlıyorum.

bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.hepinize ayrı ayrı katılımınızdan ötürü teşekkür ederim.

Derdimiz sıradan bi kongre yapmak değildi bugün öyle olsaydı dar bir ekiple sadece üyelerimizle bu kongreyi yapar bitirirdik ama bizim için önemli ve değerli olan Bayburt un tüm değerleri ile bugüne kadar Bayburt ve Bayburtluya hizmet eden değerli büyüklerimiz ile bir arada olmak sizlerle hasbihal etmek.Pandemi sebebiyle ara verdiğimiz buluşmalara istişarelere devam etmek sizlerin enerjisine sinerjisine duyduğumuz özlemi gidermek istedik.

Derneğimizi yaklaşık 4 yıl önce bir grup hemşerilerimiz ile birlikte kurarak sancak tepe de istenen arzulanan bir Bayburt derneği hedefini gerçekleştirmiş olduk.bu noktada maddi manevi desteğini esirgemeyen tüm sancak tepeli komşularımıza hemşerilerimize elini taşın altına koyan vaktinden nakdinden fedakarlık yapan yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul da bulunan Bayburt il derneklerimize ,baş kanlarımıza ,vakfımıza, çok değerli baş kanlarına bizlere göstermiş oldukları samimi desteklerinden ötürü özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Derneğimizin kuruluşundan itibaren çok çeşitli alanlarda yoğun faaliyetler gerçekleştirdik.genç dinamik ve aktif ekibimizle sancak tepe de Bayburt’un tanıtımı ve temsili sancak tepe dışında ise sancaktepemizin tanıtımı ve temsili noktasında başarılı girişimlerimiz oldu.tüm stk larımız ile yakın ilişki içerisinde olmaya tecrübelerinden yararlanmaya ortak programlar yapmaya gayret eden bir anlayış içerisinde olduk.derneğimizi kurduğumuz gün ile bugün arasında ilçemizde daha fazla dikkate alınan bir Bayburt camiası ismi daha fazla telaffuz edilen bir Bayburt ekolü gelişti.

Dernek yönetimi olarak ana hedefimiz millet memleket meseleleri ile ilgilenen daha fazla hemşerimize ulaşmak.daha fazla insanı bu halkanın içine katabilmek. m illi manevi değerlerimize olan ilginin azalmadan devam edebilmesini sağlamak.Leylası olmayan leyla ile uğraşacak vakti olmayan donanımlı bir ekibi neme lazım demeyen hayatını ev ile iş arasında görmeyen memleketim için ülkem için söyleyecek sözüm var diyen bir ekibi meydana getirebilmek bu ekiple Bayburt ve Bayburtluya hizmet edebilecek bir ekip oluşturmak gayretindeyiz dedi.