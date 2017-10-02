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Samsun Valisi Osman Kaymak Samsunda Hemşerilerimizle bir araya geldi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde hemşerilerimizle bir araya geldi

Samsun Valisi Osman Kaymak Samsunda Hemşerilerimizle bir araya geldi
02 Ekim 2017 Pazartesi 18:15

Vali Osman Kaymak, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. 'BAYBURTLU OLMAK GURUR VERİCİ' Bayburtlu olduğunu belirten Vali Kaymak, "Bayburtlu bir aileden geliyorum. Bayburtlu olmaktan övünç ve gurur duyuyorum. Kültürünü yaşayan birisiyim. Samsun'da böyle bir sivil toplum örgütünün olması bizim zenginliğimiz ve güzelliğimizdir." dedi.

"Halkımızla iç içeyiz ve halkımızla her zaman birlikteyiz. Biz artık Samsunluyuz. Ancak Bayburt kültürünü de yaşayacağız. Bayburtlular olarak Samsun'un gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacağız. Adalet ve eşitlik içinde  birbirimize omuz vererek kalkındırmak durumundayız. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde Samsun'u kalkındırmak, geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.''

Programın ardından Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, Vali Osman Kaymak'a Bayburtspor atkısı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

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