SAMSUN BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SAMSUN VALİSİ İBRAHİM ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİ.

Samsun Valisi İbrahim ŞAHİN, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali ve beraberinde yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

SAMSUN BAYBURT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SAMSUN VALİSİ İBRAHİM ŞAHİN’İ ZİYARET ETTİ.
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Ziyarette Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, kabullerinden dolayı Vali İbrahim Şahine teşekkür etti.
       Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali İbrahim Şahin, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali ve yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
        Ziyaretin ardından Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, Vali İbrahim Şahine Bayburt ilini temsil eden minyatür saat kulesi takdim etti.


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