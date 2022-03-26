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Samsun Bayburt Derneği Erdoğan TOK'u Ağırladı

Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali, Yönetim Kurulu ve Dernek üyeleri Başkan Erdoğan TOK'u misafir etti.

Samsun Bayburt Derneği Erdoğan TOK'u Ağırladı
26 Mart 2022 Cumartesi 20:31

BAYBURTGÜNDEM- Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden önceki dönem AK Parti İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan TOK, yeni hizmet binasını gezdi. Bayburtlular dernek binasındaki faaliyetleri yerinde inceleyen TOK, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı, gençlerin buluşma noktası haline gelen dernek binasına hayran kaldığını dile getirdi.

Başkan TOK; ''Samsun'da bu denli geniş kapsamlı bir dernek faaliyetinin olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Her yaşta vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerini yapabildiği içerisinde kütüphane, halk oyunları alanı, kültürel etkinliklerin yapıldığı böyle bir dernek binasını Samsunumuza kazandırdığı için sayın dernek Sayın Başkanımız Hakan TALİ beyefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Hakan Tali Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; Sayın Başkan Tok'un dernek binamızı ziyareti bizleri son derece mutlu etmiştir. Başkanlığı ve sonrasındaki dönemlerde de bizleri bir an olsun yalnız bırakmayarak Sayın TOK'a yaptığı ziyaretten, ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederiz. Dedi.

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