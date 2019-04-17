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POLATTİMUR’A 8 YIL BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI DERNEKTEN PLAKET

Polattimura,sekiz yıl Başkanlık yaptığı Dernekten teşekkür plaketi verildi.

POLATTİMUR’A 8 YIL BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI DERNEKTEN PLAKET
17 Nisan 2019 Çarşamba 15:49
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Bayburt Arpalı Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Polattimuru ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği fındık zadedeki binasında ağırladı.Bayburt Kültür ve yardım Derneğinde sekiz yıl Başkanlık yapan Abdurrahman Polattimura Derneğe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdimi yapıldı.

Polattimuru Dernek Merkezinde ağırlayan Genel Başkan Hicabi Durmuş ve yönetimi,Bayburt Arpalı Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbul’a çeşitli ziyaretler için gelen Abdurrahman Polattimuru Dernek Merkezinde ağırlayarak ,Derneğe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Dernek Merkezinde yemek ve tatlı ikram eden Genel Başkan Hicabi Durmuş,Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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