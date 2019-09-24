Sivil Toplum Kuruluşu olan Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği sosyal aktivite binası arkasında yapılacak olan akaryakıt istasyonunun önünü kapattığı için Pendik Belediyesi tarafından yıkılmak isteniyor.

Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bşkanı Sadettin Çelebinin gazetemize yaptığı açıklama :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 3194 sayılı imar kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıların yapı kayıt belgesi için 31.10.2018 tarihine kadar başvuru yapıp 31.12.2018 tarihine kadar da bedelini ilgili hesaplara ödemesi halinde YAPI KAYIT BELGESİ kendisine verilir denilmektedir.

Bayburt Pamuktaş Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak 04.12.2018 tarihinde 4119897 nolu başvuru dilekçesi ile imar barışına başvurmuş, karşılarına çıkan 40.129,42 TL ücreti ödeyerek 01.01.2019 tarihinde yapı kayıt belgesini almıştır.

Yapı kayıt belgesinin kanuni haklardan dolayı Pendik belediyesinin yapı kayıt belgesi yokmuş gibi kabul ederek Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yine Pendik Belediyesi departmanı olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden binamızın ruhsata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ettirilerek değilse risk analizinin yapılmasını talep etmiştir(05.09.2019 tarihli 99196931-622.03-E.37916 nolu yazı).

01.01.2019 tarihinde almış olduğumuz Yapı Kayıt Belgesi yukarıda Pendik Belediyesi departmanları arasında bahsi geçip aranan dernek binamızın ruhsatı ve iskanı yerine geçmektedir. Bu hakkı devlet Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkarmış olduğu kanunla halkımıza vermiştir. Pendik Belediyesi departmanları bina hakkında araştırma yaparken bu binanın Yapı Kayıt Belgesi varlığını sorgulasaydılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının V8RZRSBA belge nolu 01.01.2019 tarihli CSB01000411989701 barkod nolu vermiş olduğu Yapı Kayıt Belgesine ulaşacaklardı, ancak niyetleri arka tarafımızda yapılacak olan akaryakıt istasyonunun önünü kapatan binadan kurtulmak olduğu için bunların hiçbirisine bakılmadı ya da göz ardı edildi.

Kendilerine bu esnada yazılı olarak dilekçe ile binamızın Yapı Kayıt Belgesi alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının himayesi altına girdiğimizi belirttiğimiz halde göz ardı edilmiştir. Belediyenin tek bir amacı vardı binamızın ilk önce kaçak, Yapı Kayıt Belgesini aldıktan sonra riskli göstererek yıkılmasını sağlamaktır.

Biz binamızı yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bayburt’umuzun değeri İstanbul’a da ayrı değer katan derneğimizin sosyal aktivite ve yönetim binasını yıktırmayacağımızı, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu olayla ilgili müdahil olması için davet ediyor ve Pendik Belediyesini de bu haksız tutumundan bir an önce vazgeçmesini umuyoruz dedi.