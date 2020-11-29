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Pandemi sürecinde Derneklerimiz ilgi bekliyor.

“DERNEKLERİMİZE SAHİP ÇIKMA ZAMANI” Bayburt Sivil toplum kuruluşlarımız,Kira ödeyen İl ve Köy Derneklerimiz Pandemi sürecinde Dernek üyelerinden her zamankinden daha çok destek bekliyor.

Pandemi sürecinde Derneklerimiz ilgi bekliyor.
29 Kasım 2020 Pazar 15:22

         Pandemi sürecinin uzaması,ne kadar süreceği belli olmadığı bu dönemde Dernekler kiralarını ödemekte zorluk çektiklerini ifade ediyorlar.

       Yaptığımız istişarelerde sürekli kira ödemelerinin aksadığı bir çok derneğimizde Başkanlık ve yöneticilik yapan hemşerilerimiz,Üyelerimizin, Dernek bölgesinde olan Siyasilerimiz ve işadamlarımızın her zamankinden daha çok Derneklere sahip çıkmalarını istiyorlar.

        Dernek Başkanlarını talepleri,Pandemi sürecinde Derneklerin kapalı olmasına rağmen ,kira ödemelerinin yapılmaya devam etmesi nedeniyle ,Üye Aidatlarının ödenmesi ve İşadamlarımızın bağlı olduğu veya bölgesinde olan Derneklere sahip çıkılmasının zamanı olduğunu belirtiyorlar.

        Köy Derneklerimizin  genellikle kendi mülkleri olduğu için kira ödemelerinin olmadığı,Fakat bir çok ilimizde Bayburt adıyla kurulan İl İlçe Dernekleri merkezi noktalarda kurulmuş ve kiraları yüksektir.Derneklerimizde Başkanlık yapan Hemşerilerimizin,Dernek yönetimleri ve üyelerin pandemi sürecinde daha duyarlı olmasını bekliyoruz dediler.

Etiketler; #dernekler #Pandemi
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