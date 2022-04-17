ONBEŞİ GELENİĞİ İSTANBULDA SÜRDÜ

Bayburt’ta gelenek haline gelen On beş, geleneğini, İstanbul’da Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları 4 yıldır yaşatıyor.
BAYBURTGÜNDEM- Bu Yıl bu geleneği İstanbul Eyüp ilçesinde Ramazan etkinlik alanında çocuklara çeşitli hediyeler vererek ,oyunlar,sihirbazlık gösterileriyle yaşattılar.
Bayburtlu Hemşerimiz İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ,Kadın kolları Başkanı Zeynep Nergisle birlikte çocuklara hediye dağıttılar.
On beşi programına Merkez Valisi Osman Kaymak,Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken,AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu katıldı.
Program Standa gelen hemşerilerimize ikramların yapılmasının ardından sona erdi.
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