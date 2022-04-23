MÜSİAD iftar çadırında bir araya geldi

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi- İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksakdağ ve Karem Yapı- Baykovan Yönetim Kurulu Başkanı Bayburtlu hemşerimiz Remzi Dursunkaya, Bayburt Müsiad Başkanı Emre Bayrak ve yönetimini ziyaret ederek şehirde istişarelerde bulundu.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Müsiad tarafından verilen iftar çadırında, İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ , Karem Yapı - Baykovan Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Dursunkaya, İş insanı Hakan Kobal, Bayburt Müsiad Başkanı ve yöneticileri vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Bayburt’un son dönemde Tarım ve inşaat sektörü başta olmak üzere, Müsiad tarafından birçok alanda sektörel yeniliklere açık olduğunu belirten Cemil Yüksekdağ yaptığı açıklamada;

Karadeniz’in incisi şirin şehrimiz Bayburt’tayız. Mübarek ramazan ayında Müsiad olarak günübirlik ziyaretlerle illerdeki yönetimlerimizin iftar sofrasına konuk oluyoruz. Bugün 1500 kişiyle iftarımızı açtık. Bayburt gibi gelişen şehirlerimizde yapılanma anlamında çok güzel işlere imza atıyoruz. MÜSİAD Bayburt Başkanımız Emre Bayrak ve yönetimi çok güzel işlere imza atıyorlar, ülkemizin gelişmesi için yerelden genele birçok alanda MÜSİAD olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Memleketi Bayburt’ta bizlere eşlik eden, Başkan yardımcımız ve Karem Yapı Yönetim Kurulu başkanımız Remzi Dursunkaya’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. “Dedi.

İftardan sonra Bayburt Tarım ve orman İl Müdürü Selami Ersen, ve Bayburt Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül’ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Tarım, İnşaat ve Üretim ve Eğitim alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.