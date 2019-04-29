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Masat Derneğinden Şiir yarışması..

Şiirler Masat Köyü için Yarıştı.. İstanbul’da Bayburt Mastlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Masat Köyüne yazılan en iyi şiiri seçmek için yarışma düzenledi.

Masat Derneğinden Şiir yarışması..
29 Nisan 2019 Pazartesi 11:14
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Yediden yetmiş yediye her Masatlının katılabildiği  Şiir yarışması ,Üç ay boyunca Masat Köylüleri için gurbette ve sılada şiir yazmakla geçti.Finalinde yazılan şiirler Jürinin beğenisine sunuldu.

Şiir yarışması İstanbul Yenibosna Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezinde yapıldı.Program Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Jürinin yerini almasıyla başladı.Programda Bayburt Masatlılar Dernek Başkanı Süleyman Şahinin açılış konuşmasıyla devam etti.

Bayburt Masatlılar kültür ve Dayanışma Derneğinin faailetlerini anlatan slayt gösterisi yapıldı.

Programa Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş  ve yönetim kurulu üyeleri,Bağcılar Şube Başkanı Sait Kaymak,Avcılar Şube Başkanı Sehlan Burak,Ataşehir Bayburt Dernek Başkanı Ali Uğurlu,Serenli Köyü Dernek Başkanı Muammer İnciMuammer İnci   katlım sağladı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş selamlama konuşması yaptı ve Masatlıların Köy Derneği olarak Birlik ve beraberliğini her daim taktir ettiklerini belirtti ve katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkürlerini ifade etti.

25 Şiirin yarıştığı Şiir yarışmasında  ,

1. Yavuz Kacır (Fransadan katıldı.)

2.Kübra Kacır (Bursadan katıldı. )

3. Yaşar Aslan (Eskişehirden katıldı.) oldu.

Yarışmanın birincisine ,ödül olarak yarım altın ve 1.kupası verildi.Yarışmanın ikincisine ödül olarak,çeyrek altın ve 2. Kupası verildi.Yarışmanın üçüncüsübne ise ödül olarak gram altın ve 3. Kupası verildi.

Yarışmanın ardından hemşerilerimize salon girişinde ikramda bulunuldu.

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