Masat Derneği Yeni Başkanını Seçti

Bayburt Masat Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan Genel Kurulunu yaptı.
BAYBURTGÜNDEM- Şehitlerimize Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Divan teşkil edildi.
İki adayın yarıştığı seçimleri Mücahit Köse ve Yönetimi kazandı.
Bayburt Masat Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan Genel Kurulu İstanbul Bahçelievler Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapıldı.
Başkan seçilen Mücahit Köse eski Başkan Süleyman Şahine Hizmetlerinden dolayı Plaket takdim etti.
Kongrede Başkan seçilen Mücahit Köse ve yönetimi kongre sonrası İstanbul Bahçelievler yenibosnada bulunan Dernek Merkezinde yemek ikramı yaptı.