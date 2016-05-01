Marmara Bayburt Derneği Pendik’te Hemşerilerimizi buluşturdu

Pendik Belediyesinin düzenlediği gecede İstanbul'daki Bayburtlular dayanışma ve kaynaşma gecesinde buluştu.

İstanbul'daki Bayburtlular dayanışma ve kaynaşma gecesinde buluştu. Hemşehri dernekleri programı kapsamında Pendik Belediyesi ve Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma derneğinin ortaklaşa düzenlediği 'Bayburtlular Gecesi' Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Katılımın az olduğu geceye; Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bayburt Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Nusret Parıldar, Pendikspor Başkanı Sami Bayram ve Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, dernek başkanları ve davetliler katıldı.



Geceye katılımın az olması Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu'nun gündemindeydi. Kavcıoğlu yaptığı konuşmada, "Katılımın az olması beni ziyadesiyle üzdü. Dernek başkanları bu tür geceler için yoğun bir çaba sarfediyor. Ben de eski bir dernekçi olarak onların sıkıntılarını biliyorum. Onları küstürmeyelim. Böyle gecelerde birliktelik sağlanmazsa kaybolur gideriz. Anadolu yakasında çok Bayburtlu var diye gururlanıyoruz ancak bakıyoruz ki katılım çok az.

Bu geceleri onlar için yapıyoruz. Türkiye’de Bayburtlular olarak büyük şehirlerde ağırlığı olan illerden birisiyiz. Daha çok kenetlenmeliyiz" diye konuştu. Kavcıoğlu ayrıca Bayburt için hizmete devam ettiklerini, Bayburt'u layık olduğu yerler taşımak için uğraş verdiklerini söyledi. Kavcıoğlu hedeflerinin Bayburt'ta göçü durdurmak olduğunu da sözlerine ekledi.



Pendik Yunus emre Kültür merkezi salonunda Ressam Yüksel Yılmazda üç boyutlu resim sergisi açtı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya da Bayburtluların birbirlerine olan bağlılığını ve desteklerini çok beğendiğini söyledi. Konuşmaların ardından sahne alan TRT'nin Bayburtlu sanatçısı Arzu Akmeşe ve Muhsin Bayburtlu türküleriyle geceye renk kattı.



