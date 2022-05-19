Manisa Bayburt Derneği Genel kurulunu gerçekleştirdi Başkan Osman Uzun Güven tazeledi

BAYBURTGÜNDEM- Manisa Bayburtlular Sosyal Dayanışma Derneğinin Olağan Genel Kurul toplantısı Dernek binasında gerçekleştirildi. Üyelerin katılımıyla büyük coşku içerisinde yapılan kongrede birlik ve dayanışma mesajı verildi. Başkan Osman Uzun güven tazeledi.

Dernek Başkanı Osman Uzun yaptığı konuşmada, Derneğin kuruluş amacının; Bayburtlular arasındaki ekonomik ve sosyal yardımlaşmayı arttırmak, Bayburt folklorunun yerleşmesini ve yayılmasına katkıda bulunmak, gençlerin sosyal, kültürel, ekonomik bakımdan gelişmelerini sağlamak olduğunu belirterek “ Manisamızda 750 kişiye yakın hemşerimizle 40 yılı aşkın zamandan bu yana Bizler, bulunduğumuz her yerde oranın yaşantısına çok kolay uyum sağlayan kültürel ve ekonomik açıdan katkıda bulunan birleştirici ve kaynaştırıcı özelliği taşıyan, inancına sahip çıkan bireylerizdir.” Dedi

Başkan Uzun, “Atasözünde belirtildiği gibi; sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır, Bizlerin aynı çatı altında toplanmasında esas amaç budur.

Buna hepimiz sahip çıkmalıyız. Özellikle dernekler hizmet yeridir. Hepimiz gelenek ve göreneklerimizi yaşatmada, birbirimizi anlamada, her türlü problemleri çözmede hep bir arada olmalıyız.”şeklinde konuştu.

Derneğin birliği ifade ettiğini ve yıllardır beklenen özlemin gerçekleşmesine vesile olduğunu ifade ederek,” Aradan geçen yıllar içerisinde dediğimiz gibi sevinçlerimizi ve acılarımızı paylaştık. Bu günlerde Derneğin bizleri bir araya getirmesinde ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu derneğin yaşaması için maddi ve manevi her türlü katkının sağlandığını ve sağlanacağına inanıyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Daha sonra Gündem maddeleri görüşüldü. Yönetim Kurulu Osman Uzun Başkanlığında: Vahdettin Kıroğlu, Nusret Oğul, Pehlül Kozanoğlu ve Durmuş Lüleci den oluştu..

Denetim Kuruluna ise 1-İhsan Kıroğlu 2-Abdullah oğul 3- Özkan Kozanoğlu Seçildi.

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