KURTULUŞUN 99.YILI İSTANBULDA COŞKUYLA KUTLANDI

Bayburt’un kurtuluşunun 99.yıl etkinlikleri İstanbul Bağcılarda coşkuyla kutlandı.

Bayburt’un kurtuluşunun 99.yıl etkinlikleri İstanbul Bağcılarda coşkuyla kutlandı. Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin organize ettiği Bayburt’un Kurtuluşu etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul’da coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. Sunuculuğunu Nur Haktan Aydoğdunun sunduğu kutlamar ,İlk olarak Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Mehter Marşıyla devam etti.

Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Devran,Sehlan Burak ve Bünyamin Oraç Bayburt Türkülerini okumasıyla devam eden kutlamalar , Bayburt Kültür ve yardım Derneği Dernek yönetimi toplu olarak sahnede yönetimini tanıttı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Gecenin Açılış konuşmasını yaptı ve Hemşerilerimize seslendi.

Sinevizyon gösterisinde 15 Temmuz Şehitlerine vurgu yapılan bir gösteri oldu.Sanatçı Esat Kabaklı ve Orhan Ölmez hemşerilerimizi söyledikleri türkülerle coşturdu.

Gecede Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu ve Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Hemşerilerimize seslendi.



Detaylar gelecek.....