KURTULUŞUN 98.YILI İSTANBULDA KUTLANDI

Bayburt’un kurtuluşunun 98.yıl etkinlikleri İstanbul Bağcılarda coşkuyla kutlandı. Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin organize ettiği Bayburt’un Kurtuluşu etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul’da coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. Sunuculuğunu Nur Haktan Aydoğdunun sunduğu kutlamar ,İlk olarak Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Selahattin Berker yönetimimdeki Mehter Marşı ve Abdurrahman Önül’ün İlahileriyle devam etti.

Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Devran,Sehlan Burak ve Azmi Küçük’ün Bayburt Türkülerini okumasıyla devam eden kutlamalar Bayburt Kültür ve yardım Derneği Dernek yönetiminin tanıtılmasının ardından

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı kutlama gecesinde hemşerilerimize hitap ederek şunları söyledi:



21 Şubat 1918 yılında Bayburt Düşman işgalinden kurtuldu,98. Kurtuluş yıldönümü münasebetiyle hep birlikte bir aradayız.Rabbim bizlere tekrar bu günleri yaşatmasın,birlik ve beraberliğimiz daim olsun.Bayburt Kültür ve yardım Derneği 1947 yılında Çok kıymetli Mahmut Kemal Yanbeg ağabeyimiz ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kuruldu ve bu günlere geldi.Kongerimizi yaparak yeni yönetimimizi oluşturduk ve sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz.Bu gün buraya Türkiyenin dört bir tarafından katılan ve aramızda olan çok kıymetli hemşerilerimiz var.Tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum.bizler değerlerimize sahip çıktığımızı her daim gösterdik.Bu gün Bayburtlu yedi Milletvekilimiz,iki Valimiz,ikide Rektörümüz var.Bu bize BayburtUn ne kadar önemli bir değer ve Marka olduğunu göstermiştir.Artık Bayburtlu gençlerimiz öninde çok değerli örnekler ve rol modeller var.Bayburt nesridir diye sorarsanız Bayburt Türkiyedir,Bayburt arakandır,Bayburt Filistindir,Bayburt Çeçenistandır,Bayburt Mısırdır,Iraktır.Değerli hemşerilerim bizler sizler olmadan faaliyet yapamayız,organizasyon yapamayız,bizleri desteklediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum dedi.



Gecede Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu hemşerilerimize birer selamlama konuşması yaptılar.



Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Hemşerilerimize seslendi ve şunları ifade etti:

İstanbul’u Fetheden Büyük kumandan Sultan Fatihin şehri İstanbul’da bir arada olmamı sağlayan,Bayburtlular ki Kahramanlığını kop dağlarında yazmış bütün dünyaya ispat etmiş ,Çoruh nehri kadar coşkun ,Kop dağları kadar asil Bayburt Kalesi kadar vakur Kahraman ecdadın torunlarıyla buluşturan Allaha şükrediyor bu saygıdeğer topluluğu selamlıyorum .Hocalı katliamının 24 yılında Ermeni Mezalimini şiddetle kınıyorum.98. yıl anısına o günleri onurla ve gururla kutluyorum.Bayburt’a Belediye Başkanı olmanın onurunu ve gururunu taşıyorum.Bayburt’umuzu ileri taşımak için el ele vererek bu güzel şehre olan borcumuzu ödemek zorundayız dedi.



İstanbul Valisi Hemşerimiz Vasip şahinde Hemşerilerimize hitap ederek :

Sözlerime başlarken kurtuluş mücadelesinde yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi ve Bayburt’un kurtuluşunda şehit olan tüm şehitlerimizi ,törörle mücadele ederken yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum .Bayburt Nüfus ve kiometre kare hesabıyla değerlendirilecek bir il değildir.

Bayburt Türk kültürünü teşkil eden dört ayağından birini teşkil eden illerden biridir.Diğer üç il Ahlat ,Harput ve Kerkük’tür.Bu bizim hamasi tespitimiz değil bu alandaki uzmanların tespitidir.Bayburtlu olmaktan gurur duyuyorum.Sizlerin her daim desteğini ve duasını bekliyorum.Geceyi tertip eden Derneğimize ,sponsorlarımıza teşekkür ediyorum dedi.







Sponsorlara plaket takdimlerinin yapılmasının ardından Uğur Işılak’ın türküleriyle program sona erdi.



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