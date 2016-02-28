KURTULUŞUN 98.YILI İSTANBULDA KUTLANDI

Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Devran,Sehlan Burak ve Azmi Küçük’ün Bayburt Türkülerini okumasıyla devam eden kutlamalar Bayburt Kültür ve yardım Derneği Dernek yönetiminin tanıtılmasının ardından
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı kutlama gecesinde hemşerilerimize hitap ederek şunları söyledi:
21 Şubat 1918 yılında Bayburt Düşman işgalinden kurtuldu,98. Kurtuluş yıldönümü münasebetiyle hep birlikte bir aradayız.Rabbim bizlere tekrar bu günleri yaşatmasın,birlik ve beraberliğimiz daim olsun.Bayburt Kültür ve yardım Derneği 1947 yılında Çok kıymetli Mahmut Kemal Yanbeg ağabeyimiz ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kuruldu ve bu günlere geldi.Kongerimizi yaparak yeni yönetimimizi oluşturduk ve sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz.Bu gün buraya Türkiyenin dört bir tarafından katılan ve aramızda olan çok kıymetli hemşerilerimiz var.Tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum.bizler değerlerimize sahip çıktığımızı her daim gösterdik.Bu gün Bayburtlu yedi Milletvekilimiz,iki Valimiz,ikide Rektörümüz var.Bu bize BayburtUn ne kadar önemli bir değer ve Marka olduğunu göstermiştir.Artık Bayburtlu gençlerimiz öninde çok değerli örnekler ve rol modeller var.Bayburt nesridir diye sorarsanız Bayburt Türkiyedir,Bayburt arakandır,Bayburt Filistindir,Bayburt Çeçenistandır,Bayburt Mısırdır,Iraktır.Değerli hemşerilerim bizler sizler olmadan faaliyet yapamayız,organizasyon yapamayız,bizleri desteklediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum dedi.
Gecede Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu hemşerilerimize birer selamlama konuşması yaptılar.
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Hemşerilerimize seslendi ve şunları ifade etti:
İstanbul’u Fetheden Büyük kumandan Sultan Fatihin şehri İstanbul’da bir arada olmamı sağlayan,Bayburtlular ki Kahramanlığını kop dağlarında yazmış bütün dünyaya ispat etmiş ,Çoruh nehri kadar coşkun ,Kop dağları kadar asil Bayburt Kalesi kadar vakur Kahraman ecdadın torunlarıyla buluşturan Allaha şükrediyor bu saygıdeğer topluluğu selamlıyorum .Hocalı katliamının 24 yılında Ermeni Mezalimini şiddetle kınıyorum.98. yıl anısına o günleri onurla ve gururla kutluyorum.Bayburt’a Belediye Başkanı olmanın onurunu ve gururunu taşıyorum.Bayburt’umuzu ileri taşımak için el ele vererek bu güzel şehre olan borcumuzu ödemek zorundayız dedi.
İstanbul Valisi Hemşerimiz Vasip şahinde Hemşerilerimize hitap ederek :
Sözlerime başlarken kurtuluş mücadelesinde yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi ve Bayburt’un kurtuluşunda şehit olan tüm şehitlerimizi ,törörle mücadele ederken yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum .Bayburt Nüfus ve kiometre kare hesabıyla değerlendirilecek bir il değildir.
Bayburt Türk kültürünü teşkil eden dört ayağından birini teşkil eden illerden biridir.Diğer üç il Ahlat ,Harput ve Kerkük’tür.Bu bizim hamasi tespitimiz değil bu alandaki uzmanların tespitidir.Bayburtlu olmaktan gurur duyuyorum.Sizlerin her daim desteğini ve duasını bekliyorum.Geceyi tertip eden Derneğimize ,sponsorlarımıza teşekkür ediyorum dedi.
Sponsorlara plaket takdimlerinin yapılmasının ardından Uğur Işılak’ın türküleriyle program sona erdi.
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|BAYBURT GECESİNE KATILIM LİSTESİ
|İstanbul Valisi
|Vasip ŞAHİN
|Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|Metin ÖZKAN
|Bayburt Belediye Başkanı
|Mete MEMİŞ
|Sakarya Vali Yardımcısı
|Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ
|Bayburt Üniversite Rektörü
|Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
|Topkale Tugay Komutanu
|Tuğgeneral M.Nail YİĞİT
|Demirözü Belediye Başkanı
|Selami ERSEN
|Bağcılar Belediye Başkanı
|Lokman ÇAĞIRICI
|Bahçelievler Belediye Başkanı
|Osman DEVELİOĞLU
|Esenler Belediye Başkanı
|Mehmet Tevfik GÖKSU
|Kağıthane Belediye Başkanı
|Fazlı KILIÇ
|Tuzla Belediye Başkanı
|Dr.Şadi YAZICI
|ŞEHİR Hatları Genel Müdürü
|Yakup GÜLER
|İSTON Genel Müdürü
|Deniz DEMİR
|Erzurum B.Belediye Genel Sekreter Yardımısı
|Ünsal KIRAÇ
|Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı
|Gökhan ZEYBEK
|Güngören Belediye Başkan Yardımcısı
|Ensar ÖZCAN
|Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımısı
|Şahin KÖSE
|AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı
|Şahin PİRDAL
|AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi
|Cemal SARIHAN
|BBP Tekişrdağ İl Başkanı
|Mustafa ÇOLAK
|Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi
|Aydın BAŞYİĞİT
|Ümraniye Belediye Meclis Üyesi
|Doğan ÇOŞKUN
|Güngören Belediye Meclis Üyesi
|İlbeyi DAĞLAR
|Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi
|İsmail Hakkı ÖZHAN
|Bağcılar Belediye Meclis Üyesi
|Kemal YETİŞEN
|Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı
|Bayram KIRMIZI
|Kağıthane Sanayı Mahalle Muhtarı
|Cengiz YILDIRIM
|Eyüp Topcular Mahalle Muhtarı
|Remzi TÜKENMEZ
|Küçükçekmece Müftüsü
|Mustafa TEMEL
|Ziraat Bankası Şube Müdürü
|Hikmet ATASOY
|Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürü
|Nihat ADIGÜZEL
|Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürü
|Ziya SEYMEN
|Birleşmiş Milletler Uluslar arası Tahkim Hakimi
|Hasan TÜRKER
|Demirözü AK Parti İlçe Başkanı
|Çağlar ZEYREK
|Bayburt Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi
|Mehmet DEMİRER
|Bayburt Postası imtiyaz sahibi
|Kürşat OKUTMUŞ
|Osmanlı Otağı 1071 Gençlik Dernek Başkanı
|Zafer Bülent ATASOY
|Bağcılar Emniyeti Olayyeri İnceleme Büro Amiri
|Mesut DİNÇER
|Kartal Beşir Dernek Başkanı
|Muhammed Şah İNSEL
|Araştırmacı Yazar
|Naci MEMİŞ
|Araştırmacı Yazar
|İsmail ÖZ
|Bayburt Eğitim Hizmet ve Kültür Vakfı Başkanı
|Lokman SARAÇ
|Bayburt Yöetici Sanayıcı İşadamları Dernek Bşk Vkl
|Yaşar YERLİKAYA
|Ankara Bayburt Dernek Başkanı
|Adnan BAYRAM
|Bursa Aziziye Bayburt Dernek Başkanı
|Engin BOZBEY
|İnegöl Bayburt Dernek Başkanı
|Ali KAYA
|Of Bayburt Dernek Başkanı
|Adem ATAMER
|Gölcük Bayburt Dernek Başkanı
|Çetin KOCATÜRK
|Matmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı
|Ali Kemal BİRGÜL
|Avcılar Bayburt Dernek Başkanı
|İdris ÇAMUR
|Eyüpsultan Bayburt Dernek Başkanı
|Tevfik NERGİS
|Silivri Bayburt Dernek Başkanı
|Emin ÇAVDAR
|Sultangazi Bayburt Dernek Başkanı
|Ercan SAYMAZ
|Şair Zihni Bayburt Dernek Başkanı
|Osman ÖZTÜRK
|İstanbul Bayburt Kültür Yardmş Gençlik Spor Bşk
|Selahaddin BERKER
|Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı
|Hicabi DURMUŞ
|Bayburt Kültür ve Yardım Derneği B.evler Şube Başkanı
|Remzi DURSUNKAYA
|Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler Şube Başkanı
|Fuat SAKA
|Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu Şube Başkanı
|Ahmet AKBALIK
|Arpalı Belde Dernek Başkanı
|Selami CENGİZ
|Aksaçlı Köyü Dernek Başkanı
|İlhami YUMAK
|Alapelit Köyü Dernek Başkanı
|Kisail HAYTA
|Armutlu Köyü Dernek Başkanı
|Atilla YILMAZ
|Aşağıçımağıl Köyü Dernek Başkanı
|Muammer KOCABEY
|Aşağıçımağıl Yukarı Mah Dernek Başkanı
|Emin KARAMEMİŞ
|Başçımağıl Köyü Dernek Başkanı
|İbrahim AKBAL
|Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı
|Uğur AKTÜRK
|Beşpınar Köyü Dernek Başkanı
|Fuat BAYRAM
|Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı
|Cem Kaya ILGAZ
|Çerçi Köyü Dernek Başkanı
|Kadir SOYDAŞ
|Çiftetaş Köyü Dernek Başkanı
|Yahya BOZKURTOĞLU
|Çiğdemtepe Köyü Dernek Başkanı
|Musa ERASLAN
|Dağçatı Köyü Dernek Başkanı
|Levent AYAZ
|Dağtarla Köyü Dernek Başkanı
|Abdullah YILDIZOĞLU
|Danişmend Köyü Dernek Başkanı
|Yener PINAR
|Değirmencik Köyü Dernek Başkanı
|İsmail KURBAN
|Elmalı Köyü Dernek Başkanı
|Yusuf ATAÇ
|Eenli Köyü Dernek Başkanı
|Kadir YAŞAROĞLU
|Erikdibi Köyü Dernek Başkanı
|Doğan ÇALIŞKAN
|Göldere Köyü Dernek Başkanı
|Kamil KURBAN
|Göloba Köyü Dernek Başkanı
|Arslan DAŞTAN
|Güneşli Köyü Dernek Başkanı
|Cemil AKDENİZ
|Güneydere Köyü Dernek Başkanı
|Köksal KUZUOĞLU
|Güzelce Köyü Dernek Başkanı
|Adem YAZICI
|Helva Köyü Dernek Başkanı
|Enver GÜZEL
|İğdir Köyü Dernek Başkanı
|Ali KACIR
|Kabaçayır Köyü Dernek Başkanı
|Hükmü TÜRKOĞLU
|Kalecik Köyü Dernek Başkanı
|Bedir MUSLU
|Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı
|Erol ATASOY
|Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı
|Yavuz Selim TETİK
|Kavacık Köyü Dernek Başkanı
|Mustafa PRKMEZCİ
|Kavaklı Köyü Dernek Başkanı
|İlhan GÜNEŞ
|Koçbayır Köyü Dernek Başkanı
|Hasan KURT
|Konursu Köyü Silivri Dernek Başkanı
|Ahmet KÜPELİOĞLU
|Maden Köyü Dernek Başkanı
|Tufan YAZ
|Masat Köyü Dernek Başkanı
|Süleyman ŞAHİN
|Oruçbeyli Köyü Dernek Başkanı
|Murat YILDIRIM
|Petekli Köyü Dernek Başkanı
|Mustafa KURTCUL
|Pınarcık Köyü Dernek Başkanı
|İdris ÇAMUR
|Pınarlı Köyleri Dernek Başkanı
|Ali KAYGUSUZ
|Sakızlı Köyü Dernek Başkanı
|Kurban TOSUN
|Sancaktepe Köyü Dernek Başkanı
|Hasan TÜRK
|Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı
|Naci TÜRK
|Taşcılar Köyü Dernek Başkanı
|Ali ERKUL
|Tomlacık Köyü Dernek Başkanı
|Celal TAŞDEMİR
|Yukarıkırzı Köyü Dernek Başkanı
|İlhami KANSOY