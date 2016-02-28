KURTULUŞUN 98.YILI İSTANBULDA KUTLANDI

Bayburt’un kurtuluşunun 98.yıl etkinlikleri İstanbul Bağcılarda coşkuyla kutlandı. Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin organize ettiği Bayburt’un Kurtuluşu etkinlikleri her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul’da coşkulu bir kutlamaya sahne oldu. Sunuculuğunu Nur Haktan Aydoğdunun sunduğu kutlamar ,İlk olarak Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Selahattin Berker yönetimimdeki Mehter Marşı ve Abdurrahman Önül’ün İlahileriyle devam etti.

KURTULUŞUN 98.YILI İSTANBULDA KUTLANDI
98. Kurtuluş gecesi
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Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu,Devran,Sehlan Burak ve Azmi Küçük’ün  Bayburt Türkülerini okumasıyla devam eden  kutlamalar  Bayburt Kültür ve yardım Derneği Dernek yönetiminin tanıtılmasının ardından
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı kutlama gecesinde  hemşerilerimize hitap ederek şunları söyledi:

21 Şubat 1918 yılında Bayburt Düşman işgalinden kurtuldu,98. Kurtuluş yıldönümü münasebetiyle hep birlikte bir aradayız.Rabbim bizlere tekrar bu günleri yaşatmasın,birlik ve beraberliğimiz daim olsun.Bayburt Kültür ve yardım Derneği 1947 yılında Çok kıymetli Mahmut Kemal Yanbeg ağabeyimiz ve arkadaşları tarafından İstanbul’da kuruldu ve bu günlere geldi.Kongerimizi yaparak yeni yönetimimizi oluşturduk ve sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz.Bu gün buraya Türkiyenin dört bir tarafından katılan ve aramızda  olan çok kıymetli hemşerilerimiz var.Tekrar huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum.bizler değerlerimize sahip çıktığımızı her daim gösterdik.Bu gün Bayburtlu yedi Milletvekilimiz,iki Valimiz,ikide Rektörümüz var.Bu bize BayburtUn ne kadar önemli bir değer ve Marka olduğunu göstermiştir.Artık Bayburtlu gençlerimiz öninde çok değerli örnekler ve rol modeller var.Bayburt nesridir diye sorarsanız Bayburt Türkiyedir,Bayburt arakandır,Bayburt Filistindir,Bayburt Çeçenistandır,Bayburt Mısırdır,Iraktır.Değerli hemşerilerim bizler sizler olmadan faaliyet  yapamayız,organizasyon yapamayız,bizleri desteklediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Gecede Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu,Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu  hemşerilerimize birer selamlama konuşması yaptılar.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Hemşerilerimize seslendi ve  şunları ifade etti:
İstanbul’u Fetheden Büyük kumandan Sultan Fatihin şehri İstanbul’da  bir arada olmamı sağlayan,Bayburtlular ki Kahramanlığını kop dağlarında yazmış  bütün dünyaya ispat etmiş ,Çoruh nehri kadar coşkun ,Kop dağları kadar asil Bayburt Kalesi kadar vakur Kahraman ecdadın torunlarıyla buluşturan Allaha şükrediyor bu saygıdeğer topluluğu selamlıyorum .Hocalı katliamının 24 yılında Ermeni Mezalimini şiddetle kınıyorum.98. yıl anısına o günleri onurla ve gururla kutluyorum.Bayburt’a Belediye Başkanı olmanın onurunu ve gururunu taşıyorum.Bayburt’umuzu ileri taşımak için el ele vererek bu güzel şehre olan borcumuzu ödemek zorundayız dedi.

İstanbul Valisi Hemşerimiz Vasip şahinde Hemşerilerimize hitap ederek :
Sözlerime başlarken kurtuluş mücadelesinde yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi ve Bayburt’un kurtuluşunda şehit olan tüm şehitlerimizi ,törörle mücadele ederken yitirdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum .Bayburt Nüfus ve kiometre kare hesabıyla değerlendirilecek bir il değildir.
Bayburt Türk kültürünü teşkil eden dört ayağından birini teşkil eden illerden biridir.Diğer üç il Ahlat ,Harput ve Kerkük’tür.Bu bizim hamasi tespitimiz değil bu alandaki uzmanların tespitidir.Bayburtlu olmaktan gurur duyuyorum.Sizlerin her daim desteğini ve duasını bekliyorum.Geceyi tertip eden Derneğimize ,sponsorlarımıza teşekkür ediyorum dedi.



Sponsorlara plaket takdimlerinin yapılmasının ardından Uğur Işılak’ın türküleriyle program sona erdi.

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BAYBURT GECESİNE KATILIM LİSTESİ
İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin ÖZKAN
Bayburt Belediye Başkanı Mete MEMİŞ
Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ
Bayburt Üniversite Rektörü Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
Topkale Tugay Komutanu Tuğgeneral M.Nail YİĞİT
Demirözü Belediye Başkanı Selami ERSEN
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI
Bahçelievler Belediye Başkanı Osman DEVELİOĞLU
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik GÖKSU
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi YAZICI
ŞEHİR Hatları Genel Müdürü Yakup GÜLER
İSTON  Genel Müdürü Deniz DEMİR
Erzurum B.Belediye Genel Sekreter Yardımısı Ünsal KIRAÇ
Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan ZEYBEK
Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Ensar ÖZCAN
Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımısı Şahin KÖSE
AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin PİRDAL
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal SARIHAN
BBP Tekişrdağ İl Başkanı Mustafa ÇOLAK
Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Aydın BAŞYİĞİT
Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Doğan ÇOŞKUN
Güngören Belediye Meclis Üyesi İlbeyi DAĞLAR
Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı ÖZHAN
Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Kemal YETİŞEN
Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram KIRMIZI
Kağıthane Sanayı Mahalle Muhtarı Cengiz YILDIRIM
Eyüp Topcular Mahalle Muhtarı Remzi TÜKENMEZ
Küçükçekmece Müftüsü Mustafa TEMEL
Ziraat Bankası Şube Müdürü Hikmet ATASOY
Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürü Nihat ADIGÜZEL
Esenyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ziya SEYMEN
Birleşmiş Milletler Uluslar arası Tahkim Hakimi Hasan TÜRKER
Demirözü AK Parti İlçe Başkanı Çağlar ZEYREK
Bayburt Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet DEMİRER
Bayburt Postası imtiyaz sahibi Kürşat OKUTMUŞ
Osmanlı Otağı 1071 Gençlik Dernek Başkanı Zafer Bülent ATASOY
Bağcılar Emniyeti Olayyeri İnceleme Büro Amiri Mesut DİNÇER
Kartal Beşir Dernek Başkanı Muhammed Şah İNSEL
Araştırmacı Yazar Naci MEMİŞ
Araştırmacı Yazar İsmail ÖZ
Bayburt Eğitim Hizmet ve Kültür Vakfı Başkanı Lokman SARAÇ
Bayburt Yöetici Sanayıcı İşadamları Dernek Bşk Vkl Yaşar YERLİKAYA
Ankara Bayburt Dernek Başkanı Adnan BAYRAM
Bursa Aziziye Bayburt Dernek Başkanı Engin BOZBEY
İnegöl Bayburt Dernek Başkanı Ali KAYA
Of Bayburt Dernek Başkanı Adem ATAMER
Gölcük Bayburt Dernek Başkanı Çetin KOCATÜRK
Matmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal BİRGÜL
Avcılar Bayburt Dernek Başkanı İdris ÇAMUR
Eyüpsultan Bayburt Dernek Başkanı Tevfik NERGİS
Silivri Bayburt Dernek Başkanı Emin ÇAVDAR
Sultangazi Bayburt Dernek Başkanı Ercan SAYMAZ
Şair Zihni Bayburt Dernek Başkanı Osman ÖZTÜRK
İstanbul Bayburt Kültür Yardmş Gençlik Spor Bşk Selahaddin BERKER
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Hicabi DURMUŞ
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği B.evler Şube Başkanı Remzi DURSUNKAYA
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Esenler Şube Başkanı Fuat SAKA
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Çorlu Şube Başkanı Ahmet AKBALIK
Arpalı Belde Dernek Başkanı Selami CENGİZ
Aksaçlı Köyü Dernek Başkanı    İlhami YUMAK
Alapelit Köyü Dernek Başkanı    Kisail HAYTA
Armutlu Köyü Dernek Başkanı    Atilla YILMAZ
Aşağıçımağıl Köyü Dernek Başkanı    Muammer KOCABEY
Aşağıçımağıl  Yukarı Mah Dernek Başkanı Emin KARAMEMİŞ
Başçımağıl Köyü Dernek Başkanı İbrahim AKBAL
Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı Uğur AKTÜRK
Beşpınar Köyü Dernek Başkanı Fuat BAYRAM
Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Cem Kaya ILGAZ
Çerçi Köyü Dernek Başkanı Kadir SOYDAŞ
Çiftetaş Köyü Dernek Başkanı Yahya BOZKURTOĞLU
Çiğdemtepe Köyü Dernek Başkanı Musa ERASLAN
Dağçatı Köyü Dernek Başkanı Levent AYAZ
Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Abdullah YILDIZOĞLU
Danişmend Köyü Dernek Başkanı Yener PINAR
Değirmencik Köyü Dernek Başkanı İsmail KURBAN
Elmalı Köyü Dernek Başkanı Yusuf ATAÇ
Eenli Köyü Dernek Başkanı Kadir YAŞAROĞLU
Erikdibi Köyü Dernek Başkanı Doğan ÇALIŞKAN
Göldere Köyü Dernek Başkanı Kamil KURBAN
Göloba Köyü Dernek Başkanı Arslan DAŞTAN
Güneşli Köyü Dernek Başkanı Cemil AKDENİZ
Güneydere Köyü Dernek Başkanı Köksal KUZUOĞLU
Güzelce Köyü Dernek Başkanı Adem YAZICI
Helva Köyü Dernek Başkanı Enver GÜZEL
İğdir Köyü Dernek Başkanı Ali KACIR
Kabaçayır Köyü Dernek Başkanı Hükmü TÜRKOĞLU
Kalecik Köyü Dernek Başkanı Bedir MUSLU
Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı Erol ATASOY
Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz Selim TETİK
Kavacık Köyü Dernek Başkanı Mustafa PRKMEZCİ
Kavaklı Köyü Dernek Başkanı İlhan GÜNEŞ
Koçbayır Köyü Dernek Başkanı Hasan KURT
Konursu Köyü Silivri Dernek Başkanı Ahmet KÜPELİOĞLU
Maden Köyü Dernek Başkanı Tufan YAZ
Masat Köyü Dernek Başkanı Süleyman ŞAHİN
Oruçbeyli Köyü Dernek Başkanı Murat YILDIRIM
Petekli Köyü Dernek Başkanı Mustafa KURTCUL
Pınarcık Köyü Dernek Başkanı İdris ÇAMUR
Pınarlı Köyleri Dernek Başkanı Ali KAYGUSUZ
Sakızlı Köyü Dernek Başkanı Kurban TOSUN
Sancaktepe Köyü Dernek Başkanı Hasan TÜRK
Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Naci TÜRK
Taşcılar Köyü Dernek Başkanı Ali ERKUL
Tomlacık Köyü Dernek Başkanı Celal TAŞDEMİR
Yukarıkırzı Köyü Dernek Başkanı İlhami KANSOY
 
 
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Cengiz solgun - 11 ay önce
İst kadiköy ilçe yönetim kurulu üyesiyim kopuzluyum. Purotokoldeydik yine yönetimden şahin yıldızla birlikte listeye yazıldıgımız halde isimlerimiz okunmadı
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