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Kurtuluşun 104. Yıldönümü İstanbul'da da kutlanacak ,hazırlıklar başladı

Bayburt'ta 5 günlük bir programla kutlanacak olan 104. Kurtuluş Bayramı, İstanbul'da hazırlanan bir programla kutlanacak.

Kurtuluşun 104. Yıldönümü İstanbul'da da kutlanacak ,hazırlıklar başladı
02 Şubat 2022 Çarşamba 13:06

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti. Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin gerçekleştirilen ziyarette bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı ile hemşeri derneklerinin katkılarıyla yapılacak kutlamalar 26 Şubat’ta İstanbul’da Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sürpriz sanatçıların konuk olacağı gecede halk oyunları gösterileri sergilenecek. Etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Durmuş, Vali Epcim’e davetiye takdim etti.

Durmuş, kurtuluş gecesine tüm Bayburt halkını davet ederek etkinliklerin Bayburt halkının birlik, beraberlik ve dayanışmasını göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

Vali Epcim ise Başkan Durmuş’un düşüncelerini paylaştığına vurgu yaparak ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

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