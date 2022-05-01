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Köyler arası futbol turnuvası,8 Mayısta başlıyor.

İstanbul’da Köyler arası Futbol Turnuvasının 18.si ,8 Mayısta başlayacak.

Köyler arası futbol turnuvası,8 Mayısta başlıyor.
01 Mayıs 2022 Pazar 17:33

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organize ettiği Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasının 18.si bu yıl İstanbul Kağıthane Belediyesi Sadabat Tesislerinde yapılacak.

12 Köy Derneğinin Katılacağı Futbol Turnuvası 8 Mayıs tarihinde başlayacak 19 Haziran tarihindeki final maçıyla sona erecek.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Spor Komisyonu başkanı Mücahit Köse,Geleneksel hale gelen Futbol turnuvamızın 18.sini bu yıl Kağıthane sadabat tesislerinde yapacağız.

Tüm Bayburtlu Hemşerilerimizin Maçlara seyirci olarak katkılarını bekliyoruz.Katılan takımların  centilmenlik içinde mücadele edeceklerine eminim.Bu futbol turnuvası Hem Köy Derneklerimizin kendi içinde kaynaşmasını hem de Bayburt Köylerinin kaynaşmasını sağlamaya devam edecektir.

Yol tarifi

https://goo.gl/maps/CQzg328M39GzYKAr5

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