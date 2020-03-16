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Korona virüs Dernek Faaliyetlerini de etkiledi..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Geleneksel Bilgi yarışmasının 14.sü , Korona virüs nedeniyle ertelendi.

Korona virüs Dernek Faaliyetlerini de etkiledi..
16 Mart 2020 Pazartesi 11:15

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre.Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında,Ülkemiz genelinde yapılması planlanan spor, toplantı, etkinlik gibi kalabalık ortamlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle;

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğimizin  Eğitim-Spor Komisyonu tarafından düzenlenen 05.04.2020 tarihinde yapacağımız

"14.Geleneksel Köyler Arası Bilgi Yarışması" Programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir...

Kayıtlar alınmaya devam edecektir, tarih ve zaman yeniden sizlerle paylaşılacaktır....

BAYBURT Kültür ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu adına
Genel BAŞKAN
Hicabi DURMUŞ

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