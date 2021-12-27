Kestel Bayburt Derneği olağan kongresini yaptı

Bursa Kestel İlçesinde,Kestel Bayburt Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.
BAYBURTGÜNDEM-
Bursa Kestel İlçesinde,Kestel Bayburt Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneği olağan genel kurulunu yaptı.
Genel Kurul Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ve Divan seçimiyle başladı.Divan Başkanlığına Eski Başkanlardan Salih Çil seçildi.
İki adayla gidilen olağan genel kurulda Salih Yerli ve Fatih Saka yarıştı.310 oyun kullanıldığı seçimde oyların 190’nını alan Salih Yerli,Kestel Bayburtlular Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Derneğinin yeni Başkanı seçildi.