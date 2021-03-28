KARŞIGEÇİT KÖYÜ DERNEĞİ YAVUZ TETİKLE DEVAM KARARI ALDI

Bayburt Karşıgeçit (Milehi) Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan kongresini yaptı.

Kongrede Hali hazırda Başkan Olan Yavuz Tetik ve yönetimi olağan kongrede alınan kararla görevine devam etti.

İstanbul Pendik’te bulunan dernek merkezinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Başkanlık için farklı aday çıkmaması neticesinde eski yönetimle devam kararı alındı.

3 dönemdir devam eden Başkanlığı Yavuz Tetik ve yönetimi için dördüncü defa yönetimi devam ettirdi.

Pandemi kurallarına uygun yapılan kongre sonrası Başkan Yavuz Tetik üyelerine teşekkürlerini ifade etti.