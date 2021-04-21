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Karşıgeçit Köyü Derneği Gurbetten sılaya köprü olmaya devam ediyor.

Bayburt Karşıgeçit Köyü Derneği bu yılda sılaya yardım göndermeye devam etti.

Karşıgeçit Köyü Derneği Gurbetten sılaya köprü olmaya devam ediyor.
21 Nisan 2021 Çarşamba 14:21

Bayburt Karşıgeçit Köyü Derneği Başkanı Yavuz Tetik ve Yönetimi gurbette ,Sılayı unutmadıklarını göstermek için Dünyayı saran Pandemi döneminde Bayburt’ta 250 Aileye yardımda bulunmak amacıyla yardım çalışması yürüttü.

         Başkan Yavuz Tetik bize yaptığı açıklamada: Gurbetten sılaya köprü olmaya çalışıyoruz.İstedik ki  bu Pandemi döneminde Hemşerilerimiz bizi unuttular demesinler diyerek,Bayburt’ta 250 Aileye bir nebze dokunmak yardımcı olmak maksadıyla bu yılda ,çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz.

 Yardımlarımızı,Bayburt muhtarlar derneği ve Bayburt Şehit Gaziler derneğimizden aldığımız bilgi ve adresler üzerinden ulaşacağız.Bu yardımlarda Bayburt dışından hemşerilerimiz inde katkısı olduğunu ifade etmek isterim.

Ramazan Ayı içerisinde bu çalışmamızı yaparak kalplere dokunmak ve hayırla yad edilmek,Gurbette de olsak doğduğumuz yeri unutmadığımızı göstermek için çalışma yapıyoruz dedi.

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