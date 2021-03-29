KARAYAŞMAK KÖYÜ OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

Bayburt Karayaşmak köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan kongresini yaptı.

Pandemi kurallarına uyarak yapılan kongrede,belir bir sayıyla katılım sağlandı.Başkan Erol Atasoy ve yönetimi güven tazeledi.

Başkan Erol Atasoy ve yönetimiyle devam kararı alındı.

Başkan Erol Atasoy katılım sağlayan üyelerine teşekkür ederek,Pandemi nedeniyle kısıtlı olarak yapılan kongremize katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum.Derneğimizi her platformda iyi bir şekilde temsil edeceğiz dedi.

Bayburt İli Karayaşmak Köyü Dernek Yönetimi

27 Mart 2021 - .. Nisan 2022 dönemi

Başkan: Erol ATASOY

Başkan Yardımcısı: Adem DOĞAN

Muhasip: Zülkarni OKUMUŞ

Sekreter: Ahmet YEŞİL

Üye : Necmeddin ÖZBEY