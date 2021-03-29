KARAYAŞMAK KÖYÜ OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI

Bayburt Karayaşmak köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan kongresini yaptı.
Pandemi kurallarına uyarak yapılan kongrede,belir bir sayıyla katılım sağlandı.Başkan Erol Atasoy ve yönetimi güven tazeledi.
Başkan Erol Atasoy ve yönetimiyle devam kararı alındı.
Başkan Erol Atasoy katılım sağlayan üyelerine teşekkür ederek,Pandemi nedeniyle kısıtlı olarak yapılan kongremize katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum.Derneğimizi her platformda iyi bir şekilde temsil edeceğiz dedi.
Bayburt İli Karayaşmak Köyü Dernek Yönetimi
27 Mart 2021 - .. Nisan 2022 dönemi
Başkan: Erol ATASOY
Başkan Yardımcısı: Adem DOĞAN
Muhasip: Zülkarni OKUMUŞ
Sekreter: Ahmet YEŞİL
Üye : Necmeddin ÖZBEY