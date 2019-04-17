Bayburt Kabaçayır Köyü olağan kongresini yaptı.Kabaçayır Köyü Kültür ve dayanışma Derneği olağan kongresinde iki adaylı bir seçim yaptı.
Seçime yoğun bir katılım oldu.Seçim Şehitlerimize saydı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Divan Başkanlığına Hayati Silsüpür ,Katip üyeliklerine Murat Çelik ve Hasan Dumanoğlu seçildi.
Kongrede Üyelere yemek ve tatlı ikramı yapıldı.
İki adayla gidilen seçimleri hali hazırda Başkan olan Tahsin Körçoban kazandı.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.
Başkan :Tahsin Körçoban
Hacı Körçoban
Murat Silsüpür
Aydın Silsüpür
İrfan Durmuş
Halil Başaran
Murat Çelik
Ali Karazağ
Mehmet Demiroğlu
Hasan Girgin
Erol Beyazıt
Dursun Başaran
Süleyman Silsüpür
Sameh Durmuş
Bülent Silsüpür
Süleyman Türkoğlu
Emre Seymen
Muammer Yılmaz
Mehmet Başaran
Metin Silsüpür
Serdar Silsüpür
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