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KABAÇAYIR KÖYÜ KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Kabaçayır Köyü olağan kongresini yaptı.Kabaçayır Köyü Kültür ve dayanışma Derneği olağan kongresinde iki adaylı bir seçim yaptı.

KABAÇAYIR KÖYÜ KONGRESİNİ YAPTI
17 Nisan 2019 Çarşamba 14:53
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Seçime yoğun bir katılım oldu.Seçim  Şehitlerimize saydı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Hayati Silsüpür ,Katip üyeliklerine Murat Çelik ve Hasan Dumanoğlu seçildi.

Kongrede Üyelere yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

İki adayla gidilen seçimleri hali hazırda Başkan olan Tahsin Körçoban kazandı.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu.

Başkan :Tahsin Körçoban

Hacı Körçoban

Murat Silsüpür

Aydın Silsüpür

İrfan Durmuş

Halil Başaran

Murat Çelik

Ali Karazağ

Mehmet Demiroğlu

Hasan Girgin

Erol Beyazıt

Dursun Başaran

Süleyman Silsüpür

Sameh Durmuş

Bülent Silsüpür

Süleyman Türkoğlu

Emre Seymen

Muammer Yılmaz

Mehmet Başaran

Metin Silsüpür

Serdar Silsüpür

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