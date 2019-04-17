Bayburt Kabaçayır Köyü olağan kongresini yaptı.Kabaçayır Köyü Kültür ve dayanışma Derneği olağan kongresinde iki adaylı bir seçim yaptı.

Seçime yoğun bir katılım oldu.Seçim Şehitlerimize saydı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Hayati Silsüpür ,Katip üyeliklerine Murat Çelik ve Hasan Dumanoğlu seçildi. Kongrede Üyelere yemek ve tatlı ikramı yapıldı. İki adayla gidilen seçimleri hali hazırda Başkan olan Tahsin Körçoban kazandı. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Başkan :Tahsin Körçoban Hacı Körçoban Murat Silsüpür Aydın Silsüpür İrfan Durmuş Halil Başaran Murat Çelik Ali Karazağ Mehmet Demiroğlu Hasan Girgin Erol Beyazıt Dursun Başaran Süleyman Silsüpür Sameh Durmuş Bülent Silsüpür Süleyman Türkoğlu Emre Seymen Muammer Yılmaz Mehmet Başaran Metin Silsüpür Serdar Silsüpür