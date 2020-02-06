İstanbul,Marmara Bölgesi Derneğinde Farkındalık Günleri..

Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği Kadın kolları ile Medipol Hastanesinin anlaşması gereğince,Dernek Merkezinde "Meme kanseri farkındalık günleri " adlı panel gerçekleştirildi.
Prof.Dr. Yavuz Kurt ,Bayburtlu Kadınlarımıza Meme Kanserini Anlattı.
Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği Kadın kolları ile, Medipol hastanelerinin ortaklaşa düzenlediği "meme kanseri farkındalık günleri " paneli dernek merkezimizde gerçekleşti.. Prof.Dr. Yavuz Kurt önemli konular Meme Kanseri hakkında verdi.
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