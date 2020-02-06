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İstanbul,Marmara Bölgesi Derneğinde Farkındalık Günleri..

Marmara bölgesi Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği Kadın kolları ile Medipol Hastanesinin anlaşması gereğince,Dernek Merkezinde "Meme kanseri farkındalık günleri " adlı panel gerçekleştirildi.

İstanbul,Marmara Bölgesi Derneğinde Farkındalık Günleri..
06 Şubat 2020 Perşembe 17:03

Prof.Dr. Yavuz  Kurt ,Bayburtlu Kadınlarımıza Meme Kanserini Anlattı.

Marmara bölgesi Bayburt kültür  ve yardımlaşma Derneği Kadın kolları ile, Medipol hastanelerinin ortaklaşa düzenlediği "meme kanseri farkındalık günleri " paneli dernek merkezimizde gerçekleşti.. Prof.Dr. Yavuz  Kurt  önemli konular Meme Kanseri hakkında verdi.

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