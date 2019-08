Bayburtlu Dostlar Meclisi'nin İstanbul Tuzla Akfırat Ömer Halisdemir Mesire alanında düzenlediği büyük Bayburt herfenesi'ne yoğun ilgi vardı.

Siyasiler ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı (herfene) Piknik programına, Ak parti Tuzla ilçe başkanı Suat Durak ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği genel başkanı Hicabi Durmuş ,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği başkanı Ali Kemal Bilgül, Stuttgart Bayburtlular Kültür ve spor derneği başkanı Yasin Ayışık ,stk temsilcileri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılardan,Tuzla AK Parti İl Başkanı Suat Durak,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Programı organize eden Dostlar Meclisi adına Başkan İsmail Gürbüzer selamlama konuşması yaptılar. Gürbüzer yaptığı konuşmada,Hep birlikte Bayburt olalım sloganıyla düzenledikleri bu piknik şöleninde, kendilerine destek veren hemşerilerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, dostlarından ve tüm hemşerilerimizden aldıkları destekler her zaman daha iyisini yapmak ve her gönüle dokunmak için büyük bir aşkla çalışıp bu yolda her daim gayretli olacaklarını belirtti.

Davul zurnanın hiç susmadığı, Birbirinden değerli yöre sanatçılarının sahne aldığı şölende, Hünkar 1453 AtlıSpor Kulübünün Cirit gösterisi ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Çocuk animasyon ekiplerinin de hizmet verdiği organizasyonda çocuklar doyasıya bir gün yaşadı. Çekilişlerinde yapıldığı şölende 70 den fazla hediyeler sahiplerini buldu.

Büyük bir coşkunun yaşandığı şölen katılımcılardan ve izleyicilerden tam not aldı.