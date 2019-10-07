İstanbul'daki Dernek Başkanlarımız Pamuktaş Köyü Dernek binasının Pendik Belediyesi tarafından yıkılmak istenmesi sebebiyle ortak basın açıklaması yaptı,İstişare etti..

Pamuktaş Dernek Binası sorunu için ortak karar alındı.Dernek Başkanları,Pamuktaş Dernek Yönetiminin Pendik Belediye yetkilileriyle bir araya gelerek sorunun çözümü için uzlaşmaya gidilmesini,Belediyenin verdiği teklifin tekrar görüşülüp değerlendirilmesi istendi.

İstişare toplantısına,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu Yakası Bayburt Dernek Başkanı Lütfi Silo,Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Sağlam,Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Levent Ayaz,Sancaktepe Bayburt Dernek Başkanı Enver Osmanoğlu,Bayburt Kültür ve yardım Derneğ Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram,Karşıgeçit Köyü Dernek Başkanı Yavuz selim Tetik,Kavakyanı Köyü Dernek Başkanı Yılmaz Güler,Yaylapınar Köyü Dernek Başkanı İlyas Yazıcı,Küçüksu Bayburt Dernek Başkanı Adem Durmuş,Yazyurdu Köyü Dernek Başkanı Zarif Demirkan,Polatlı Köyü Dernek Başkanı Nazmi Kızılaslan,Sarımeşe Köyü Dernek Başkanı Nuri Çakır,Darıca Bayburt Dernek Başkanı İsmail Gürbüzer basın mensupları ,Pamuktaş Köyü Dernek üyeleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda Pamuktaş Köyü Dernek Başkanı Sadettin Çelebi basın açıklaması yaptı,Belediyenin kendilerine bir teklifte bulunduğunu fakat bu teklifin yetersiz olduğunu ifade etti.

Başkan saadettin Çelebinin yaptığı açıklama şöyle:

Değerli başkanların, değerli hazirun, kıymetli basın mensupları iştişare ile bir ve birlik olma

toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Sivil toplum dayanışmasının başlangıç örgütlerinden biri olan köy dernekleri büyük şehirlere

göçmüş Anadolu insanlarının birbirlerinden haberdar olduğu sivil toplum örgütleridir.

Derneğimiz 1994 yılında kurulmuş olup İstanbul’a göçmüş Yaklaşık 5000 köylümüzün

büyükşehir kargaşasından kaynaklanan birçok sorununa çözüm getirmiştir ve getirmeye

devam etmektedir.

Derneğimizin faaliyet gösterdiği bina kendi mülkümüzdür.

Bitişiğimizde bulunan Pendik Belediyesine ait arsa da belediye gelir elde etmek için akaryakıt

istasyonu kurmak için plan değişikliği yapmıştır.

Tabii ki belediye yasal bir hakkını kullanmıştır.

Ancak bu hakkını kullanırken orantısız güç kullanmaya çalışarak dernek binamızı imar

barışından yararlandığımız halde ortadan kaldırmaya, yan parsellerde arsanın cinsi okul

arazisi, yol, konut arazisi ve park yeri olan parsellerden akaryakıt istasyonu yapılmasını

planladıkları parsele terk işlemi ve cins tashihi işlemi yaparak parselin m2 büyütmüşlerdir.

Köy derneğimiz Bayburt ilinin İstanbul da ki birçok dernek ve vakfının ayrılmaz bir

parçasıdır.Yani güçlü bir bütünün alt örgütüdür.

Kimse yasa dışı bir tasarrufta bulunmaya kalkışmasın, yasalar hepimize lazım. Dernek

yönetim kurulu olarak 1993 yılından bugüne kadar maddi ve manevi desteğini

esirgeyemeyen tüm köylülerimize canı gönülden teşekkür ediyor, aramızdan ayrılan

ebediyete göçen tüm köylülerimize Rabbimden Gani gani rahmet diliyorum. Bizim gayemiz

bizim gayretimiz dernek binamızın köylerimiz için en faydalı, en karlı bir şekilde yoluna

devam etmesidir. Üzerimizdeki sorumluluğu ve bu ağır yükü hep beraber el ele, omuz omuza

gönül gönüle vererek en güzel şekliyle sürdürebilmektir. Amacımız gök kubbe altında hoş bir

seda bırakmaktır. Rabbim birliğimizi daim eylesin bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan

desteklerinizden dolayı her birinize şahsım dernek yönetim kurulu üyeleri adına ve

başkanlarım adına sonsuz teşekkürler ediyorum dedi.