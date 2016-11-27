İSTANBUL’DA SOHBET AKŞAMLARI DEVAM ETTİ

Dernekte Türkü ziyafeti vardı… Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde Sohbet akşamları devam etti.

İSTANBUL’DA SOHBET AKŞAMLARI DEVAM ETTİ
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bahçelievler şubesinde her Cumartesi akşamı bir araya gelen hemşerilerimize ikramlarda bulunan Dernek yönetimi bu haftada Dolma ve börek ikramında bulundular.
Cumartesi Akşam Programına katılan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan,Araşrırmacı Yazar Naci Memiş,Sosyolog Yazar İsmail Öz ve Hemşerilerimizin katılım sağladığı gecede Sanatçılar Devran,Azmi Küçük ve Cengiz Yıldırım türküleriyle güzel bir akşam yaşandı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan Hemşerilerimizin katılımından dolayı teşekkürlerini ifade etti ve birliğe en ihtiyacımız olduğu bu günlerde bir araya gelmemizin önemini anlattı.
Araştırmacı Yazar Naci Memiş’te Bayburt’un ve Bayburtlunun Kültür hayatına verdiği değeri anlattı.Bayburt’un Türkiye’nin Kültüründeki yerinin çok önemli olduğuna değinerek hemşerilerimizin birlik ve beraberliğinin,Kültürünü yaşatmasının öneminden bahsetti.
Devran,Azmi Küçük ve Cengiz Yıldırım Türküleriyle güzel bir cumartesi akşamı Yaşattılar.



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