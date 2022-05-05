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İstanbul’da köyler arası,Futbol turnuvasının Kuraları çekildi

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 18.Geleneksel Köyler arası Futbol Turnuvasının Kuraları çekildi.

İstanbul’da köyler arası,Futbol turnuvasının Kuraları çekildi
05 Mayıs 2022 Perşembe 13:39

BAYBURTGÜNDEM- 

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Köyler arası 18. Futbol Turnuvası Kuraları İstanbul  Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesinde çekildi.

10 Takımın katıldığı Futbol turnuvası beşerli iki guruptan oluştu.

8 Mayıs 2022 tarihinde (Pazar günü) yapılacak olan  18.futbol  turnuvasının grupları belli oldu.

A GURUBU

YAKUPABDAL

ARPALI

AĞÖREN

SIRAKAYALAR

OZANSU

B GURUBU

GÖKÇEDERE

ÇAYIRYOLU

IST YAKUPABDAL

BALLIKAYA

DANİŞMENT

18 .Düzenlenen Köyler arası Futbol turnuvasının tarihi ise şöyle:

2001 Yılında sekiz takımın katıldığı turnuva koca Sinan spor sahasında lig usulü olarak yapıldı.Son maçı Kalecik Sporu 2-1 yenen Arpalı Spor Şampiyon oldu.

ŞAMPİYON     : ARPALI SPOR

İKİNCİ       : ÇAYIRYOLU SPOR

CENTİLMEN TAKIM : HELVA SPOR

GOL KRALI      : Mahmut AYHAN Petekaya Spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Seyfi İLHAN Helva Spor

2002 Yılında yirmi üç takım katıldı turnuva koca Sinan spor sahasında altışarlı üç gurup beşerli bir gurubda mücadele ettiler her gurubun bir ve ikincisi çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Yukarı Kırzı spor ve Arpalı spor oynadı maçı 2-1 kazanan Yukarı Kırzı Spor Şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : YUKARI KIRZI SPOR

İKİNCİ : ARPALI SPOR

CENTİLMEN TAKIM : PINARCIK SPOR

GOL KRALI     : Yalçın ŞAŞI Çayıryolu Spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Süleyman ŞENYİĞİT Göloba Spor

2003 Yılında yirmi takım katıldı turnuva Esenler Belediyesi spor sahasında beşerli dört gurubda mücadele ettiler her gurubun birinci ve ikincisi çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Çayıryolu spor ve Sancaktepe spor oynadı maçı uzatmalarda 4-3 kazanan Çayır yolu spor Şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : ÇAYIRYOLU SPOR

İKİNCİ : SANCAKTEPE SPOR

CENTİLMEN TAKIM : HACIOĞLU SPOR VE ÇATALÇEŞME SPOR

GOL KRALI : Yalçın ŞAŞI Çayıryolu spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Abdulla KURT Koçbayır Spor

2004 Yılında yirmi takımın katıldığı turnuva Koca Sinan spor sahasında takımlar beşerli dört gurubda mücadele ettiler her gurubun birinci ve ikincileri çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Taşcılar spor ve Göloba spor oynadı maçı 2-0 kazanan Taşcılar spor şampiyon oldu.

ŞAMPİYON      : TAŞCILAR SPOR

İKİNCİ         : GÖLOBA SPOR

CENTİLMEN TAKIM : PINARLI SPOR

GOL KRALI       : Muammer KOCABEY Aşağı Çımağıl spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : İbrahim AYDIN Yoncalı spor

2005 Yılında on altı takımın katıldığı turnuva esenler belediyesi spor sahasında altı takımlı bir gurup beşerli iki gurupda mücadele ettiler beşerli gurubun bir ve ikincileri altılı gurubun bir, iki ve üçüncü takımı ile beşerli gurubdan en iyi üçüncü takımı çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali sancaktepe spor ve sakızlı spor oynadı maçı 3-2 kazanan sancaktepe spor şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : SANCAKTEPE SPOR

İKİNCİ     : SAKIZLI SPOR

CENTİLMEN TAKIM  : AKSAÇLI SPOR

GOL KRALI    : Recep BATTAL Oruçbeyli spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Şaban AKBULUT Güneşli spor

2006  Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON       YUKARI KIRZISPOR

İKİNCİ                 ORUÇBEYLİSPOR

2007  Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         YONCALISPOR

İKİNCİ                  TAŞÇILARSPOR

2008  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         YONCALISPOR

İKİNCİ                  A.ÇIMAĞILSPOR

2009  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         PETEKKAYASPOR

İKİNCİ                  ÇERÇİSPOR

2010  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         ÇERÇİSPOR

İKİNCİ                  ÇAYIRYOLUSPOR

2011  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         PETEKKAYASPOR

İKİNCİ                  HACIOĞLUSPOR

2012  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         SIRAKAYALARSPOR

İKİNCİ                  ALAPELİTSPOR

2013  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON  :       A.ÇIMAĞILSPOR

İKİNCİ            :    PETEKKAYASPOR

2014  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         KALECİKSPOR

İKİNCİ                  SAKIZLISPOR

CENTİLMEN TAKIM :   ÇAKIRÖZÜ – ERİKDİBİ

2015 Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         HELVASPOR

İKİNCİ                  KONURSUSPOR

CENTİLMEN TAKIM :    KARAYAŞMAK

2016  Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         YONCALISPOR

İKİNCİ                  ÇAYIRYOLUSPOR

CENTİLMEN TAKIM :      GÜNEŞLİ

2017 Yılında ….takımın  katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON         SAKIZLISPOR

İKİNCİ                  BAYRAMPAŞASPOR

TURNUVAYA KATILAN DERNEKLERMİZ
1 Arpalı 21 Devetaşı 41 Masat
2 Gökçedere 22 Elmalı 42 Oruçbeyli
3 Ağören 23 Erikdibi 43 Ozansu
4 Aksaçlı 24 Eymür 44 Petekkaya
5 Alapelit 25 Göldere 45 Petekli
6 Alıçlık 26 Göloba 46 Pınarcık
7 Aslandede 27 Güçlü 47 Pınarlı
8 Aşağıçımağıl 28 Güneşli 48 Sakızlı
9 Aydıncık 29 Güzelce 49 Sancaktepe
10 Balca 30 Hacıoğlu 50 Saraycık
11 Bayrampaşa 31 Helva 51 Sarıhan
12 Çakırbağ 32 Işıkova 52 Sırakayalar
13 Çakırözü 33 İğdir 53 Soğukgöze
14 Çatalçeşme 34 Kabaçayır 54 Söğütlü
15 Çayıryolu 35 Kalecik 55 Taşcılar
16 Çerçi 36 Karayaşmak 56 Tomlacık
17 Çiftetaş 37 Kıratlı 57 Yoncalı
18 Dağtarla 38 Koçbayır 58 Yukarıkırzı
19 Danişment 39 Konursu 59
20 Değirmencik 40 Kurbanpınar 60

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