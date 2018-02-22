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İstanbul’da İki Yakada,Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit okutuldu.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü İstanbul’da iki yakada Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit okuttu okutuldu.

İstanbul’da İki Yakada,Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim ve Mevlit okutuldu.
22 Şubat 2018 Perşembe 12:02

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstanbul Bahçelievler Ulu Camiinde Kur'an-ı Kerim ve  Mevlit okuttu ,yemek ikramı yaptı.Hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşen program her yıl olduğu gibi bu yılda öğlen namazını müteakip Bayburtlu hocalarımız tarafından icra edildi.Evlerde okunan hatimlerinde duası yapıldı.

İstanbul Kaynarcada Marmara bölgesi Bayburt Derneği Kaynarca Merkez Camiinde Kur'an-ı Kerim ve  Mevlit okuttu.Program Kaynarca Merkez Camiinde Akşam Namazı sonrası okutuldu.

Programa çok sayıda Bayburtlu hemşerimiz ve cemaat katıldı.ikramların yapıldığı programda Şehitlerimize dualar edildi.

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