İstanbul’da Bayburt köyler arası 18.futbol turnuvası başladı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Köyler arası Geleneksel Futbol Turnuvasının 18.si başladı.

BAYBURTGÜNDEM- Turnuva İstanbul Kağıthane Nurtepe spor tesislerinde Nurtepe stadında başladı.

Geleneksel Futbol Turnuvasının 18.si ne 10 Köy takımı katıldı.5’erli iki gurup oluşturuldu.

7 hafta sürecek turnuvada her Pazar 4 maç yapılacak.Yarı final ve finalin ardından şampiyon takım belli olacak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış konuşması yaptı.Durmuş Konuşmasında:

18.sini düzenlediğimiz geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvamız başladı.Sizlerin Bayburt adına yakışır bir şekilde Centilmence mücadele etmesini istiyorum.Her takımın centilmenlik kupasına aday olacağına inanıyorum.

Tabiî ki Fubol bir yarış fakat bu turnuvanın amacı yarışmak değil kaynaşmaktır.Bu gün bizi burada yalnız bırakmadığınız için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Turnuva açılışına İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,Göngören CHP İlçe Başkanı Temel Akkoç,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül, Eski Futbolcu Ziya Doğan ,Bayburt Derneği Kadın kolları başkanı Zeynep Nergis,Köy Dernek başkanları,Turnuvaya katılan sporcular ve hemşerilerimiz,misafirler katıldı.

10 Takımın katıldığı Futbol turnuvası beşerli iki guruptan oluştu.

A GURUBU

YAKUPABDAL

ARPALI

AĞÖREN

SIRAKAYALAR

OZANSU

B GURUBU

GÖKÇEDERE

ÇAYIRYOLU

IST YAKUPABDAL

BALLIKAYA

DANİŞMENT

18 .Düzenlenen Köyler arası Futbol turnuvasının tarihi ise şöyle:

2001 Yılında sekiz takımın katıldığı turnuva koca Sinan spor sahasında lig usulü olarak yapıldı.Son maçı Kalecik Sporu 2-1 yenen Arpalı Spor Şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : ARPALI SPOR

İKİNCİ : ÇAYIRYOLU SPOR

CENTİLMEN TAKIM : HELVA SPOR

GOL KRALI : Mahmut AYHAN Petekaya Spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Seyfi İLHAN Helva Spor

2002 Yılında yirmi üç takım katıldı turnuva koca Sinan spor sahasında altışarlı üç gurup beşerli bir gurubda mücadele ettiler her gurubun bir ve ikincisi çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Yukarı Kırzı spor ve Arpalı spor oynadı maçı 2-1 kazanan Yukarı Kırzı Spor Şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : YUKARI KIRZI SPOR

İKİNCİ : ARPALI SPOR

CENTİLMEN TAKIM : PINARCIK SPOR

GOL KRALI : Yalçın ŞAŞI Çayıryolu Spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Süleyman ŞENYİĞİT Göloba Spor

2003 Yılında yirmi takım katıldı turnuva Esenler Belediyesi spor sahasında beşerli dört gurubda mücadele ettiler her gurubun birinci ve ikincisi çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Çayıryolu spor ve Sancaktepe spor oynadı maçı uzatmalarda 4-3 kazanan Çayır yolu spor Şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : ÇAYIRYOLU SPOR

İKİNCİ : SANCAKTEPE SPOR

CENTİLMEN TAKIM : HACIOĞLU SPOR VE ÇATALÇEŞME SPOR

GOL KRALI : Yalçın ŞAŞI Çayıryolu spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Abdulla KURT Koçbayır Spor

2004 Yılında yirmi takımın katıldığı turnuva Koca Sinan spor sahasında takımlar beşerli dört gurubda mücadele ettiler her gurubun birinci ve ikincileri çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Taşcılar spor ve Göloba spor oynadı maçı 2-0 kazanan Taşcılar spor şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : TAŞCILAR SPOR

İKİNCİ : GÖLOBA SPOR

CENTİLMEN TAKIM : PINARLI SPOR

GOL KRALI : Muammer KOCABEY Aşağı Çımağıl spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : İbrahim AYDIN Yoncalı spor

2005 Yılında on altı takımın katıldığı turnuva esenler belediyesi spor sahasında altı takımlı bir gurup beşerli iki gurupda mücadele ettiler beşerli gurubun bir ve ikincileri altılı gurubun bir, iki ve üçüncü takımı ile beşerli gurubdan en iyi üçüncü takımı çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali sancaktepe spor ve sakızlı spor oynadı maçı 3-2 kazanan sancaktepe spor şampiyon oldu.

ŞAMPİYON : SANCAKTEPE SPOR

İKİNCİ : SAKIZLI SPOR

CENTİLMEN TAKIM : AKSAÇLI SPOR

GOL KRALI : Recep BATTAL Oruçbeyli spor

CENTİLMEN FUTBOLCU : Şaban AKBULUT Güneşli spor

2006 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON YUKARI KIRZISPOR

İKİNCİ ORUÇBEYLİSPOR

2007 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON YONCALISPOR

İKİNCİ TAŞÇILARSPOR

2008 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON YONCALISPOR

İKİNCİ A.ÇIMAĞILSPOR

2009 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON PETEKKAYASPOR

İKİNCİ ÇERÇİSPOR

2010 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON ÇERÇİSPOR

İKİNCİ ÇAYIRYOLUSPOR

2011 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON PETEKKAYASPOR

İKİNCİ HACIOĞLUSPOR

2012 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON SIRAKAYALARSPOR

İKİNCİ ALAPELİTSPOR

2013 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON : A.ÇIMAĞILSPOR

İKİNCİ : PETEKKAYASPOR

2014 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON KALECİKSPOR

İKİNCİ SAKIZLISPOR

CENTİLMEN TAKIM : ÇAKIRÖZÜ – ERİKDİBİ

2015 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON HELVASPOR

İKİNCİ KONURSUSPOR

CENTİLMEN TAKIM : KARAYAŞMAK

2016 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON YONCALISPOR

İKİNCİ ÇAYIRYOLUSPOR

CENTİLMEN TAKIM : GÜNEŞLİ

2017 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.

ŞAMPİYON SAKIZLISPOR

İKİNCİ BAYRAMPAŞASPOR