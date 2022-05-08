İstanbul’da Bayburt köyler arası 18.futbol turnuvası başladı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Köyler arası Geleneksel Futbol Turnuvasının 18.si başladı.
BAYBURTGÜNDEM- Turnuva İstanbul Kağıthane Nurtepe spor tesislerinde Nurtepe stadında başladı.
Geleneksel Futbol Turnuvasının 18.si ne 10 Köy takımı katıldı.5’erli iki gurup oluşturuldu.
7 hafta sürecek turnuvada her Pazar 4 maç yapılacak.Yarı final ve finalin ardından şampiyon takım belli olacak.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş açılış konuşması yaptı.Durmuş Konuşmasında:
18.sini düzenlediğimiz geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvamız başladı.Sizlerin Bayburt adına yakışır bir şekilde Centilmence mücadele etmesini istiyorum.Her takımın centilmenlik kupasına aday olacağına inanıyorum.
Tabiî ki Fubol bir yarış fakat bu turnuvanın amacı yarışmak değil kaynaşmaktır.Bu gün bizi burada yalnız bırakmadığınız için katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum dedi.
Turnuva açılışına İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek,Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,Göngören CHP İlçe Başkanı Temel Akkoç,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül, Eski Futbolcu Ziya Doğan ,Bayburt Derneği Kadın kolları başkanı Zeynep Nergis,Köy Dernek başkanları,Turnuvaya katılan sporcular ve hemşerilerimiz,misafirler katıldı.
10 Takımın katıldığı Futbol turnuvası beşerli iki guruptan oluştu.
A GURUBU
YAKUPABDAL
ARPALI
AĞÖREN
SIRAKAYALAR
OZANSU
B GURUBU
GÖKÇEDERE
ÇAYIRYOLU
IST YAKUPABDAL
BALLIKAYA
DANİŞMENT
18 .Düzenlenen Köyler arası Futbol turnuvasının tarihi ise şöyle:
2001 Yılında sekiz takımın katıldığı turnuva koca Sinan spor sahasında lig usulü olarak yapıldı.Son maçı Kalecik Sporu 2-1 yenen Arpalı Spor Şampiyon oldu.
ŞAMPİYON : ARPALI SPOR
İKİNCİ : ÇAYIRYOLU SPOR
CENTİLMEN TAKIM : HELVA SPOR
GOL KRALI : Mahmut AYHAN Petekaya Spor
CENTİLMEN FUTBOLCU : Seyfi İLHAN Helva Spor
2002 Yılında yirmi üç takım katıldı turnuva koca Sinan spor sahasında altışarlı üç gurup beşerli bir gurubda mücadele ettiler her gurubun bir ve ikincisi çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Yukarı Kırzı spor ve Arpalı spor oynadı maçı 2-1 kazanan Yukarı Kırzı Spor Şampiyon oldu.
ŞAMPİYON : YUKARI KIRZI SPOR
İKİNCİ : ARPALI SPOR
CENTİLMEN TAKIM : PINARCIK SPOR
GOL KRALI : Yalçın ŞAŞI Çayıryolu Spor
CENTİLMEN FUTBOLCU : Süleyman ŞENYİĞİT Göloba Spor
2003 Yılında yirmi takım katıldı turnuva Esenler Belediyesi spor sahasında beşerli dört gurubda mücadele ettiler her gurubun birinci ve ikincisi çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Çayıryolu spor ve Sancaktepe spor oynadı maçı uzatmalarda 4-3 kazanan Çayır yolu spor Şampiyon oldu.
ŞAMPİYON : ÇAYIRYOLU SPOR
İKİNCİ : SANCAKTEPE SPOR
CENTİLMEN TAKIM : HACIOĞLU SPOR VE ÇATALÇEŞME SPOR
GOL KRALI : Yalçın ŞAŞI Çayıryolu spor
CENTİLMEN FUTBOLCU : Abdulla KURT Koçbayır Spor
2004 Yılında yirmi takımın katıldığı turnuva Koca Sinan spor sahasında takımlar beşerli dört gurubda mücadele ettiler her gurubun birinci ve ikincileri çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali Taşcılar spor ve Göloba spor oynadı maçı 2-0 kazanan Taşcılar spor şampiyon oldu.
ŞAMPİYON : TAŞCILAR SPOR
İKİNCİ : GÖLOBA SPOR
CENTİLMEN TAKIM : PINARLI SPOR
GOL KRALI : Muammer KOCABEY Aşağı Çımağıl spor
CENTİLMEN FUTBOLCU : İbrahim AYDIN Yoncalı spor
2005 Yılında on altı takımın katıldığı turnuva esenler belediyesi spor sahasında altı takımlı bir gurup beşerli iki gurupda mücadele ettiler beşerli gurubun bir ve ikincileri altılı gurubun bir, iki ve üçüncü takımı ile beşerli gurubdan en iyi üçüncü takımı çeyrek finale kalarak eleme usulü maçlar sonunda finali sancaktepe spor ve sakızlı spor oynadı maçı 3-2 kazanan sancaktepe spor şampiyon oldu.
ŞAMPİYON : SANCAKTEPE SPOR
İKİNCİ : SAKIZLI SPOR
CENTİLMEN TAKIM : AKSAÇLI SPOR
GOL KRALI : Recep BATTAL Oruçbeyli spor
CENTİLMEN FUTBOLCU : Şaban AKBULUT Güneşli spor
2006 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON YUKARI KIRZISPOR
İKİNCİ ORUÇBEYLİSPOR
2007 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON YONCALISPOR
İKİNCİ TAŞÇILARSPOR
2008 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON YONCALISPOR
İKİNCİ A.ÇIMAĞILSPOR
2009 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON PETEKKAYASPOR
İKİNCİ ÇERÇİSPOR
2010 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON ÇERÇİSPOR
İKİNCİ ÇAYIRYOLUSPOR
2011 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON PETEKKAYASPOR
İKİNCİ HACIOĞLUSPOR
2012 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON SIRAKAYALARSPOR
İKİNCİ ALAPELİTSPOR
2013 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON : A.ÇIMAĞILSPOR
İKİNCİ : PETEKKAYASPOR
2014 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON KALECİKSPOR
İKİNCİ SAKIZLISPOR
CENTİLMEN TAKIM : ÇAKIRÖZÜ – ERİKDİBİ
2015 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON HELVASPOR
İKİNCİ KONURSUSPOR
CENTİLMEN TAKIM : KARAYAŞMAK
2016 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON YONCALISPOR
İKİNCİ ÇAYIRYOLUSPOR
CENTİLMEN TAKIM : GÜNEŞLİ
2017 Yılında ….takımın katıldığı Turnuva Esenler belediyesi spor sahasında yapılmıştır.
ŞAMPİYON SAKIZLISPOR
İKİNCİ BAYRAMPAŞASPOR
|TURNUVAYA KATILAN DERNEKLERMİZ
|1
|Arpalı
|21
|Devetaşı
|41
|Masat
|2
|Gökçedere
|22
|Elmalı
|42
|Oruçbeyli
|3
|Ağören
|23
|Erikdibi
|43
|Ozansu
|4
|Aksaçlı
|24
|Eymür
|44
|Petekkaya
|5
|Alapelit
|25
|Göldere
|45
|Petekli
|6
|Alıçlık
|26
|Göloba
|46
|Pınarcık
|7
|Aslandede
|27
|Güçlü
|47
|Pınarlı
|8
|Aşağıçımağıl
|28
|Güneşli
|48
|Sakızlı
|9
|Aydıncık
|29
|Güzelce
|49
|Sancaktepe
|10
|Balca
|30
|Hacıoğlu
|50
|Saraycık
|11
|Bayrampaşa
|31
|Helva
|51
|Sarıhan
|12
|Çakırbağ
|32
|Işıkova
|52
|Sırakayalar
|13
|Çakırözü
|33
|İğdir
|53
|Soğukgöze
|14
|Çatalçeşme
|34
|Kabaçayır
|54
|Söğütlü
|15
|Çayıryolu
|35
|Kalecik
|55
|Taşcılar
|16
|Çerçi
|36
|Karayaşmak
|56
|Tomlacık
|17
|Çiftetaş
|37
|Kıratlı
|57
|Yoncalı
|18
|Dağtarla
|38
|Koçbayır
|58
|Yukarıkırzı
|19
|Danişment
|39
|Konursu
|59
|20
|Değirmencik
|40
|Kurbanpınar
|60
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