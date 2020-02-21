İstanbul Sancaktepe'de 21 Şubat coşkusu...

Bayburt’un Kurtuluşunun 102. Yılı , İstanbul Sancak tepede kutlandı.

İstanbul Sancaktepe Bayburtlular Derneği (Sancakbayder) 21 Şubat Cuma günü Mustafa Öncel Kültür merkezi'nde gerçekleştirmiş olduğu Kurtuluş özel gecesinde Öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an tilaveti ile devam etti...

Sanatçılar Muhsin Bayburtlu, Sincanlı Filiz, Sezai Seçen, ve Sehlan Burak ile birlikte Aşık Selim güzel dinletiler ile Bayburt türkülerini birbirinden güzel ezgilerle yorumlayarak seyircilere sundular...programın açılış konuşmasında kurtuluş'un önemine değinen Bayram Aygün Bu Destanın nice fedakârlıklarla kazanılarak bizlere miras bırakıldığını söyleyerek sözlerini devam ettirdi ve Birlik ve Beraberliğin önemine atıfta bulundu.

Bayburt'lular Federasyon Başkanı Hasan Saka'nın konuşması ve Belediye Başkanı avukat Şeyma döğücünün Bayburtlulara olan muhabbetini dile getirmesi ile konuşmalar sona erdi.

Sancaktepe Bayburtlular Dernek Başkanı Bayram Aygün Belediye Başkanı avukat Şeyma döğücü ye Bayburt kalesi manzaralı ve Şehit Kadınlar İffet Anıtı uygulamalı güzel bir rölyef eseri takdim etti albayrakların eşliğinde tıklım tıklım dolu olan salonda çay TV'den canlı yayınlanan programa Yöresel Kavurmalı Kavut Çorbası ikramı, Tel Helvası ve sürprizler sunuldu.

Dernek Başkanı Bayram Aygün Bir Araya Gelmemize Vesile Olan Bu Tür Etkinlikleri Bayburtlular adına yapmaya devam edeceklerini diyerek konuklarını uğurladılar...

Bayburtlu Şehit Babalarına plaket takdimi gerçekleştirildi. Sancaktepe'de Siyasi Erkân ve STK'lar, Bayburt Derneklerimiz, katılım sağladılar