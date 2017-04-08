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İstanbul Bağcılar’da STK’lar Bakan Ağbalı Ağırladı

İstanbul Bağcılarda Faaliyet gösteren Bayburt Dernekleri,Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin organizasyonunda Referandum öncesi Bakan Ağbal’ı ağırladı.

İstanbul Bağcılar’da STK’lar Bakan Ağbalı Ağırladı
08 Nisan 2017 Cumartesi 13:04

Maliye Bakanı Hemşerimiz Naci AĞBAL İstanbul Bağcılarda faaliyet gösteren hemşerilerimizle Bağcılar Halk sarayında referandum öncesi buluşarak çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Toplantı öncesi Bayburt’ta yapılan çalışmalar  sine vizyon gösterimiyle anlatıldı.Toplantıda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bağcılar Ak Parti İlçe Başkanı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

Bakan Ağbal Referandumun önemine vurgu yaparak sandığa gitmeye bir hafta kala hemşerilerimizin gayret göstermelerini istedi.

Maliye Bakanı Hemşerimiz Naci AĞBAL İstanbul Bağcılarda faaliyet gösteren hemşerilerimizle Bağcılar Halk sarayında referandum öncesi buluşarak çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Toplantı öncesi Bayburt’ta yapılan çalışmalar  sine vizyon gösterimiyle anlatıldı.Toplantıda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,Bağcılar Ak Parti İlçe Başkanı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hemşerilerimize selamlama konuşması yaptılar.

Bakan Ağbal Referandumun önemine vurgu yaparak sandığa gitmeye bir hafta kala hemşerilerimizin gayret göstermelerini istedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Faruk Kılıçaslan

Bağcılar İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı

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