İnegöl Bayburt Derneği 14. Olağan olağan Kongresini yaptı.

İnegöl Bayburtlular ,Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği 14. Olağan Kongresini yaptı.

Kongre Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Divan seçilmesiyle başladı.

İki adayın yarıştığı seçimde,Mahmut Akbal ve Sadettin Erdoğan yarıştı.Seçimi,Sadettin Erdoğan’ın listesi kazandı.Bayburtlu Hemşerilerimiz Dernek Kongresinin bitiminde Suriye ye yapılan “Barış Pınarı” hareketindeki Mehmetçiklerimize selam gönderdi.

Bayburtlular Federasyon Başkanı Hasan Saka ve Federasyon yönetimi “Barış Pınarı Harekatında Mücadele eden Mehmetçiğe Selam olsun,Allah Yar ve Yardımcısı olsun.” Yazan bir pankart açarak Mehmetçiğe selam gönderdi.

İnegöl Derneğinde yeni Başkan ve Yönetim şu isimlerden oluştu.

Sadettin Erdoğan (Başkan)

Murat Kani

Ednan Öztürk

Bahtiyar Güçlü

Elim Pamuk

İhsan Koçyiğit

Faris Baran

Bayram Kacır

Zekeriya Atayeter

Seçmen Erdoğan

Emre Baytemür

Ahmet Selhan Aydın

Şahin Ayhan

Resül Demirer

Haber: Sinan Purut