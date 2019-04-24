Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polattan Almanyada bulunan Stuttgart Bayburtlular Derneğini ziyaret etti.

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat’ı Stuttgart Bayburtlular Dernek Başkanı Yasin Ayışık ve Dernek yönetimi karşıladı. Dernek Merkezinde Bayburt Merkezli sohbetler edildi.Başkan Yasin Ayışık Hacı Ali Polata bir teşekkür Plaketi takdim etti.

Hemşerilerimizle hasbi hal eden Polat,Bayburt’la alakalı sorulara cevap verdi.Polat Hemşerilerimizle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyaret sona erdi.