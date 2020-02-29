İDLİB ŞEHİTLERİMİZ İÇİN İSTANBUL BAĞCILARDA DUALAR EDİLDİ..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şubesinde ,Kuran-ı Kerim okundu Dualar edildi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk ve yönetimi,Suriye de konvoyumuzun vurulması sonucu Şehit düşen Askerlerimiz için Kuran-ı Kerim okuttu,dualar edildi.

Kuran-ı kerim tilavetini Merter Veyselkarani Camii imamı Mehmet Şenyiğit ve Doğan Eldek Hoca okudular.

Şubede yapılan programa Bayburt Kültür ve yardım Derneği ve yönetiminin yanı sıra Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz iştirak ettiler.