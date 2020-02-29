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İDLİB ŞEHİTLERİMİZ İÇİN İSTANBUL BAĞCILARDA DUALAR EDİLDİ..

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şubesinde ,Kuran-ı Kerim okundu Dualar edildi.

İDLİB ŞEHİTLERİMİZ İÇİN İSTANBUL BAĞCILARDA DUALAR EDİLDİ..
29 Şubat 2020 Cumartesi 11:52

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk  ve yönetimi,Suriye de konvoyumuzun vurulması sonucu Şehit düşen Askerlerimiz için Kuran-ı Kerim okuttu,dualar edildi.

Kuran-ı kerim tilavetini Merter  Veyselkarani  Camii imamı Mehmet Şenyiğit ve Doğan Eldek Hoca okudular.

Şubede yapılan programa Bayburt Kültür ve yardım Derneği  ve yönetiminin yanı sıra Köy Dernek Başkanları ve hemşerilerimiz iştirak ettiler.

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