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Hemşerilerimiz,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği İftarında buluştular

İstanbul Pendik’te hemşerilerimiz Marmara bölgesi Bayburt Derneği İftarında bir araya geldiler.

Hemşerilerimiz,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği İftarında buluştular
25 Nisan 2022 Pazartesi 15:07

BAYBURTGÜNDEM-  Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği yönetimi ve Pendik Belediyesinin işbirliğinde verilen İftar Programında çok sayıda Hemşerimiz bir araya geldiler.

Pandemi sonrası birlikte iftar açmanın özlemini giderdiler.

Marmara bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cine plaket takdim etti.

Çok sayıda Dernek Başkanının katılım sağladığı iftar yemeğinde hemşerilerimiz bir araya gelerek iftar etmenin hazzını yaşadılar.

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